促審軍購 賴總統：延宕恐跌出美優先名單

賴清德總統昨親上火線開記者會，呼籲立法院盡速審查行政院所提國防特別預算條例，否則可能讓台灣跌出美國的優先名單。國民黨團總召傅崐萁說，將自提版本，最終三讀通過的絕不會是政院版，黨主席鄭麗文強調，國會尊嚴與民主底線，國民黨不可能鬆手；民眾黨團同意政院版付委審查，但會將民眾黨版軍購條例列為最優先法案。

政院一點二五兆元軍購特別預算條例在立院卡關，賴總統昨率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令舉行記者會。賴總統說，台灣宣示自我防衛決心，獲得美國白宮和國會的公開支持，預算遲未通過，可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更引國際社會懷疑。

賴總統以日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院改選獲勝後要強化日本安保為例，主張「台灣也應該要這樣做。」賴總統呼籲，新會期即將開始，希望朝野能將國防特別預算、中央政府總預算的審議，當作是「最最最優先法案」。

賴總統說，軍方和執政團隊從未要求國會無條件通過國防預算，而是希望在安全與機密下，向朝野立委詳細說明。廿一年前，他擔任立委，美國決定出售八艘潛艦，行政院提出特別預算案，但立法院程序委員會擋了六十九次，最終流產；當外在威脅不斷提升、建軍更迫切，台灣不能重蹈覆轍。

傅崐萁說，國民黨會提黨版，但否認版本為八千億元傳聞，因智庫與立委有不同建議，待版本整合後，再與民眾黨磋商。

藍營人士說，國民黨版軍購條例擬將對美國採購的九千億元、國內採購約三千多億元拆開，前者編特別預算，後者改列年度預算；對美採購武器勢不可擋，但不讓賴政府把台美關係和「造福」國內特定業者綁在一起。

傅崐萁透露，國民黨版軍購特別條例核心在於「保證」，將明定對美採購合約須訂出交貨期程、確認我國列於優先等具體承諾，強制行政部門依法執行，確保預算花在刀口上，能在最短時間內獲得我方需要的裝備。據了解，國民黨版本已經送到黨中央，待黨主席鄭麗文拍板，而鄭麗文今將召集會議討論此事。

鄭麗文昨在國民黨中常會表示，國會的尊嚴、民主的底線，國民黨不可能鬆手；國民黨只有兩個標準，一定會採購台灣真正需要的軍購，要幫老百姓看緊荷包。

民眾黨團總召陳清龍說，為了台灣的國防安全，民眾黨團會把軍購特別條例列為最優先法案，也會同意將行政院版本付委審查。