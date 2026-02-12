賴清德總統喊話立法院 速審軍購條例 遲未通過恐跌出優先名單

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨（11）日召開記者會，喊話立法院在新會期開議後，儘速完成國防採購特別條例，若預算遲未通過，恐讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備交付。國防部顧立雄表示，條例若通過，可帶動4,000億元產值，增加約9萬個工作機會。

值得關注的是，民眾黨立法院黨團總召陳清龍昨日表示，為了台灣國防安全，民眾黨要把軍購條例列為最優先法案，將同意院版條例付委，在立法院併案審查。

賴總統昨日主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，他指出，行政院所提出「國防採購特別條例」草案，歷經兩個月努力，卻持續遭受阻擋，未能付委審查。

他重申，提升國防支出、加大安全投資是民主友盟國家共同趨勢，這使美國等主要軍備供應國，當前產能早已排滿，若預算遲遲未通過，台灣恐跌出優先名單。

