李文忠：不符國防特別預算正當性項目 應回歸年度預算

立法院藍、白陣營都將提出自己版本的「國防特別預算條例」草案，前退輔會副主委李文忠今天建議，不能清楚說明採特別預算的正當性及必要性的項目，應回歸年度預算；而不符合台海防衛需求、不對稱邏輯的項目，則應刪除或刪減。

李文忠表示，賴總統今天率軍方首長大陣仗召開記者會，呼籲支持「國防特別預算條例」，當然是因為台海形勢詭譎，國防安全不能等。

他說，樂見民眾黨同意併案審查行政院版，但他我要提醒，民眾黨要求適當監督，不能空白授權、主張遵守建案規劃流程、明確化採購項目、金額、籌獲期程、維持成本，強化不對稱的戰略邏輯；前者為民主機制，後者為軍事準則，均理所當然。但最重要的考慮一定是防衛需求及軍事專業，該黨專業能量明顯不足，應更謙虛、客觀傾聽專家意見。

李文忠稱，民主國家無論憲政體制為何，一定是行政當責執行，立法監督制衡。以此案為例，防衛構想、台美對接、後續執行都是國防部的權責，在野黨不可以越俎代庖逾越立法-行政分際。

李文忠說，他也樂見國民黨準備提出版本，而藍營退伍將校及國安出身人才濟濟，應該有能力提出更專業內行的版本互相攻錯，讓這筆預算支出更周全適切。