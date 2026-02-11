李文忠：不符國防特別預算正當性項目 應回歸年度預算

快訊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
前退輔會副主委李文忠。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
前退輔會副主委李文忠。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

立法院藍、白陣營都將提出自己版本的「國防特別預算條例」草案，前退輔會副主委李文忠今天建議，不能清楚說明採特別預算的正當性及必要性的項目，應回歸年度預算；而不符合台海防衛需求、不對稱邏輯的項目，則應刪除或刪減。

李文忠表示，賴總統今天率軍方首長大陣仗召開記者會，呼籲支持「國防特別預算條例」，當然是因為台海形勢詭譎，國防安全不能等。

他說，樂見民眾黨同意併案審查行政院版，但他我要提醒，民眾黨要求適當監督，不能空白授權、主張遵守建案規劃流程、明確化採購項目、金額、籌獲期程、維持成本，強化不對稱的戰略邏輯；前者為民主機制，後者為軍事準則，均理所當然。但最重要的考慮一定是防衛需求及軍事專業，該黨專業能量明顯不足，應更謙虛、客觀傾聽專家意見。

李文忠稱，民主國家無論憲政體制為何，一定是行政當責執行，立法監督制衡。以此案為例，防衛構想、台美對接、後續執行都是國防部的權責，在野黨不可以越俎代庖逾越立法-行政分際。

李文忠說，他也樂見國民黨準備提出版本，而藍營退伍將校及國安出身人才濟濟，應該有能力提出更專業內行的版本互相攻錯，讓這筆預算支出更周全適切。

衡諸形勢及未來發展，李文忠建議，不能清楚說明採特別預算的正當性及必要性的項目，回歸年度預算；而不符合台海防衛需求與不對稱邏輯的項目，刪除或刪減；條例明定未完成美國政府內部程序的項目，不得動支；條例也應明定軍售延遲交付達一定期限以上的項目，需提委員會報告後始得動支。

賴清德總統今日在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，國防部長顧立雄（圖）列席說明。記者曾學仁／攝影
賴清德總統今日在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，國防部長顧立雄（圖）列席說明。記者曾學仁／攝影

李文忠 國防特別預算 台海 軍購
