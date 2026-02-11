賴總統再喊話速審特別條例 李翔宙：弄錯對象的高規格記者會

賴清德總統率國防部長顧立雄及三軍司令召開記者會，喊話在野黨盡速審議軍購特別條例。國安局前局長李翔宙質疑，這場記者會的對象究竟誰？假如記者會試圖以「國際支持+民意壓力」當作對內施壓的工具，在野黨感受到的不是「溝通」，而是「被架空」，反而可能產生反效果。

李翔宙指出，總統府前所未見的政治動員，是近年來行政部門為單一預算案所動員的最高規格場面，然而規格越高，問題越顯著。當總統親自為一項卡在立法院程序委員會的預算案召開記者會，當三軍司令整齊列隊站在總統府而非立法院備詢台前，令人發問：這場記者會的對象究竟是誰？是美國盟友、台灣民意、國際社會，還是掌握預算審查權的在野黨立委？更關鍵的問題：當一場高規格記者會反而可能讓預算審查更加困難、讓朝野對立更加激化、讓憲政體制更加扭曲時，是否正在見證一次典型的「決策錯誤」？而這樣的失誤，對國家長期發展又將產生何種深遠影響？

賴總統強調「國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等」，指出預算遲未通過可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備交付，更會讓國際社會質疑台灣自我防衛的決心 。李翔宙說，這些訴求鏗鏘有力，也確實符合當前區域安全形勢的急迫性；問題是：這些話應該對誰說？如果對象是美國和國際社會，那麼他們真正關心的不是總統開了什麼記者會，而是預算何時能實際通過；美軍購發價書3月15日到期已迫在眉睫，總統府的高規格動員無助於解決立法院的實質卡關。

李翔宙也指出，如果對象是台灣民意，那麼民調顯示超過5成民眾不樂見在野黨封殺國防預算 ，似乎為府方提供了民意基礎。但是，民主體制的精髓在：民意支持不能取代代議機制的審查程序，將複雜的預算監督問題簡化為「支持國防vs.阻撓國防」的二元對立，恐怕是對民主制度的傷害。

而如果對象是在野黨和立法院，那麼這場記者會就完全弄錯了方向，憲政體制下，行政部門應該到立法院接受質詢、提供資料、進行協商，而不是在總統府對著媒體鏡頭喊話；在野黨要求總統到立院進行國情報告說明預算細節 ，但總統選擇以府方記者會回應，這本身就是一種程序性的對抗，而非實質性的溝通。更嚴重的是，這場記者會刻意迴避了在野黨的核心關切，行政院說明書僅6頁、內容簡略，每一頁要說服國庫支出超過2千億元 。這是對預算透明度的質疑；特別預算一旦通過後，立法院因資訊不對等、執行周期長等因素，很難進行實質監督 ，這是對監督機制的擔憂。

李翔宙表示，賴總統記者會的內容著重於「國家安全急迫性」、「國際壓力」、「區域比較」，卻未能正面回應預算透明度與監督機制的問題。總統援引日本、南韓的國防預算案例，試圖以區域比較論證台灣預算的合理性，但這無法回答「這1.25兆元到底要買什麼、何時交貨、如何監督」的根本問題。當行政部門選擇以「愛國主義訴求」回應「預算監督要求」，兩者根本不在同一個對話頻道上。這不是溝通，而是各說各話；更危險的是，記者會試圖以「國際支持+民意壓力」的組合拳，當作對內施壓的工具，可能產生反效果：它讓在野黨感受到的不是「溝通」，而是「被架空」。