賴總統喊話在野黨挺1.25兆元軍購 黃健豪：不應情勒、空白授權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委黃健豪。記者陳正興／攝影
賴清德總統今親上火線，喊話在野黨支持1.25兆元的軍購特別條例草案。國民黨立委黃健豪說，在野黨絕對支持國防預算，但賴總統應照顧軍人，並說明軍購項目，而非情緒勒索，要在野黨空白授權。

賴總統今公開呼籲，國會在農曆年後盡速實質審議軍購特別預算條例草案。

黃健豪說，遺憾賴總統身為三軍統帥，仍沒有正面回應基層軍人低薪及流失的嚴肅問題，在野黨絕對支持國防預算，2025年的國防預算順利通過即是證明，但賴總統也有義務照顧軍人，並清楚說明1.25兆元的採購項目及成效，而不是情緒勒索，要在野黨空白授權。

賴總統說，這屆立法院有很多立委出身地方議會，他說，中央運作和地方不同，呼籲在野黨在立法院行使職權時，一定要了解，跟地方議會是不一樣的，必須遵守憲政運作，政府政策才能順利推動。對此，黃健豪表示，賴總統的意思是，議員和縣市首長就不用依憲法行使職權嗎？

黃健豪指出，地方與中央的分權就是寫在憲法裡的一章，財劃法也是依此而來，當年拒絕進議會備詢受到監察院彈劾的案例，更說明了地方首長出身的總統更應該合憲，而不是扭曲憲法。

