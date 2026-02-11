快訊

獨／葉全真不藏了！認愛政大EMBA同學 驚曝交往8年相處過程

毒駕女拒攔查撞死派出所長 新北院國民法官依殺人罪判死刑

從哪來的？肯德基蛋塔內餡藏「整顆電池」 高市衛生局給答案

民眾黨團同意軍購特別條例付委 黃國昌：所有版本一起討論是好事

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

1.25兆元對美軍購特別條例持續卡關，民眾黨立法院黨團今天同意付委審查。民眾黨主席黃國昌對此表示，國民黨立法院黨團也會提出版本，民眾黨團向來開大門走大路，不管是行政院、國民黨團或民眾黨團版本，「大家一起討論，這是好事。」

賴總統今天主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，說明軍購特別條例整體戰略思維與政策方向，民眾黨立法院黨團總召陳清龍上午表示，民眾黨團同意將軍購特別條例列為新會期最優先法案，並且同意將行政院版本併案付委審查。

民眾黨下午舉行「2026一日北高啟動記者會」，針對民眾黨團放行對美軍購特別條例，黃國昌會前受訪時說，民眾黨支持強化自我防衛能力，民眾黨立法院黨團也支持國防，但是錢必須花在刀口上面，付出去的錢必須拿到武器，這是從來沒有改變過的立場。

黃國昌指出，民眾黨團自行提出軍購特別條例版本，接下來國民黨團也將會提出自家版本，不管是行政院、國民黨或民眾黨立法院黨團相關版本，民眾黨團向來的態度就是開大門走大路，「大家一起討論，這是好事。」

黃國昌也說，民眾黨團版本明定諸多機制，比較符合一個健全的國會，必須站在為人民合理把關預算的監督立場，而相信這也是台灣人民所期待。

此外，行政院副院長鄭麗君昨天赴美，預計將簽署台美對等貿易協定。民眾黨今天舉行中央委員會，黃國昌在會中表示，鄭麗君當年高喊「服貿是行政獨裁、黑箱到底」，如今身處高位卻帶頭操盤黑箱談判，「請問這不是雙標，什麼才是雙標？」

黃國昌指出，對美關稅談判全程保密，賴政府一直到簽約前夕，包括如何輔導飽受衝擊的水五金等產、後續美國進口到台灣的汽車及農產品是否零關稅、擴大開放美豬美牛等食安疑慮，種種人民的提問仍諱莫如深，如果真的簽署割地賠款條約，單靠大內宣終究紙包不住火。

黃國昌說，農民與產業不是任政府宰割的魚肉，立法院也絕非行政機關的橡皮圖章，國會沒有收到關稅談判協議的具體內容，賴政府卻持續恫嚇「朝野各黨本於國家利益，全力支持協議通過」，一份毫無所悉的協議，何來審查與支持？

黃國昌表示，民眾黨將持續要求行政院公開完整協議內容、產業衝擊評估報告，別想用空洞的「戰略夥伴」大內宣掩蓋對國內產業的傷害，任何出賣台灣利益、規避國會審查的黑箱協議，「我們一定在國會嚴審到底，絕不容許民進黨把人民生計當作政治籌碼。」

民眾黨立法院黨團今天舉行「國安不打迷糊仗，軍購交付不能拖」記者會，黨團總召陳清龍（中）、副總召王安祥（右）、幹事長邱慧洳（左）回應賴清德總統說法。記者林伯東／攝影
民眾黨立法院黨團今天舉行「國安不打迷糊仗，軍購交付不能拖」記者會，黨團總召陳清龍（中）、副總召王安祥（右）、幹事長邱慧洳（左）回應賴清德總統說法。記者林伯東／攝影

民眾黨 行政院 黃國昌 軍購
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黃國昌子弟兵周曉芸三蘆初選落敗 稱「了解中，暫不回應」

李四川請辭北市副市長！黃國昌讚川伯貢獻 盼組最強競選團隊

民眾黨提名陳彥廷參選新北三蘆議員 黃國昌：周曉芸會全力輔選

影／白營初選民調爆冷門…子弟兵被素人擊敗 黃國昌：一切按制度

相關新聞

賴總統再喊話速審特別條例 李翔宙：弄錯對象的高規格記者會

賴清德總統率國防部長顧立雄及三軍司令召開記者會，喊話在野黨盡速審議軍購特別條例。國安局前局長李翔宙質疑，這場記者會的對象...

賴總統喊話在野黨挺1.25兆元軍購 黃健豪：不應情勒、空白授權

賴清德總統今親上火線，喊話在野黨支持1.25兆元的軍購特別條例草案。國民黨立委黃健豪說，在野黨絕對支持國防預算，但賴總統...

民眾黨團同意軍購特別條例付委 黃國昌：所有版本一起討論是好事

1.25兆元對美軍購特別條例持續卡關，民眾黨立法院黨團今天同意付委審查。民眾黨主席黃國昌對此表示，國民黨立法院黨團也會提...

何志偉：國防不能再等 1.25兆特別預算為守護台海和平

賴清德總統今天親上火線，說明國防特別預算的整體戰略思維與政策方向。積極爭取參選桃園市長的總統府副秘書長何志偉表示，他看見...

國民黨團提軍購條例被鄭麗文擋下？國民黨：沒有這件事

行政院1.25兆軍購條例持續在立法院卡關，傳出國民黨立委徐巧芯早有對案版本，總規模約8000億元、分8年執行，卻被智庫與...

民眾黨團同意政院版國防條例付委 民進黨盼說到做到

台灣民眾黨立法院黨團同意行政院版國防特別條例付委，民進黨發言人韓瑩今天說，希望民眾黨團能說到做到，同時再度呼籲國民黨，以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。