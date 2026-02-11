國民黨團提軍購條例被鄭麗文擋下？國民黨：沒有這件事

行政院1.25兆軍購條例持續在立法院卡關，傳出國民黨立委徐巧芯早有對案版本，總規模約8000億元、分8年執行，卻被智庫與黨中央擋下。國民黨文傳會主委吳宗憲今受訪時強調「沒有這件事」，至於外傳是因黨主席鄭麗文希望「鄭習會」後再提出，他也駁斥，這是虛假訊息。

據指出，國民黨方面早就擬出對案，關鍵是將特別預算拆分，分開處理對美軍購與國內採購等，前者將支持編列特別預算，後者改列年度預算，或編為另一個年度預算。總之基本目的是，不讓賴政府把台美關係，和「造福」國內特定業者綁在一起，對於後者予以嚴審。

吳宗憲今在中常會後受訪表示，各委員有自己的版本並不意外，目前確實有幾個版本在積極討論；最後會提出哪個版本仍待黨團討論後決定，確定後一定會對外說明。但不存在「鄭習會」後再提出，不管是綠媒報導或坊間有些奇怪傳言，都毫無依據，也與客觀事實不吻合。

吳宗憲說，依照目前慣例，還是尊重黨團自主，由黨團做最後決定，黨中央則以輔佐角色協助促成。國民黨絕對支持強化國防，也認同合理增加軍購，但必須合理、適用、能交付的武器，不會讓浮濫軍購不受審查。