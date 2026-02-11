民眾黨團同意政院版國防條例付委 民進黨盼說到做到

台灣民眾黨立法院黨團同意行政院版國防特別條例付委，民進黨發言人韓瑩今天說，希望民眾黨團能說到做到，同時再度呼籲國民黨，以國家為重，盡速將朝野版本一同付委，進行實質審查。

總統賴清德上午在總統府記者會表示，期待立法院新會期開議後，儘速完成國防特別條例的審議。民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，為了台灣的國防安全，民眾黨要把軍購條例列為最優先法案，「我們同意院版條例付委，在立法院併案審查」。

民進黨發言人韓瑩今天在民進黨中常會後記者會受訪指出，非常欣慰也樂見民眾黨同意將院版的國防特別條例付委審查，最重要的是，希望過年之後，新的民眾黨團能說到做到，同時再度呼籲國民黨，以國家為重，儘速將朝野版本一同付委，進行實質審查。