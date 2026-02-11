傅崐萁：國民黨將提軍購特別條例版本 三讀通過絕不會是政院版

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照片
賴清德總統今開記者會盼朝野支持國防採購特別條例。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，賴總統以話術蒙蔽國人，國民黨將提版本與民眾黨協商，核心精神是對美軍事採購具體交貨期程保證入法。至於民眾黨團同意將政院版軍購條例付委，傅說政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。

傅崐萁向賴總統提出3點質疑，首先我國過去對美採購高達7000億元新台幣的軍購案，許多款項已支付，但裝備至今未抵台，究竟何時會來？其次是賴總統聲稱不審預算會掉出美方優先圈，但國際公認的美國優先圈次序明確：第一圈是美國本土，第二圈是五眼聯盟，接著是海外駐軍國家及歐盟，台灣從未進入核心圈，質疑賴總統以話術蒙蔽國人。

傅崐萁最後批評，國防採購弊端叢生，指出過往許多採購案中，連賣馬桶、做壁紙、做裝潢的廠商都能成為國防部的合作契約商，質疑軍購體系已腐敗不堪，要求賴總統向國人交代清楚。

至於國民黨對國防特別條例的具體動向，傅崐萁證實，「國民黨會有自己的版本」，但他否認外界傳聞國民黨版本為8千億，表示目前智庫與黨籍立委皆有不同建議，尚在最後整合中，待版本確定後，將與民眾黨全面磋商，國民黨團會嚴格把關，刪除不合理預算，為人民守住荷包。

傅崐萁透露，國民黨版軍購特別條例核心在於「保證」，特別條例屬於法律案，國民黨團將要求在條文內載明「對美採購合約須明訂交貨期程」、「確認我國列於優先圈內」等具體承諾，強制行政部門依法執行，確保國防預算花在刀口上，能在最短時間內實質獲得我方需要的裝備。

至於民眾黨願讓政院版付委，傅崐萁指出，政院版有無付委已根本無關痛癢，因為在野黨將提出對案並實質審查「最後立法院通過的不會是行政院版本」，在野黨不可能照單全收。

有藍委透露，不管是智庫或是其他立委的軍購條例版本，都還沒看到內容，也不曾在黨團大會中討論，但既然民眾黨同意政院版付委，國民黨一定要自提版本才不會受制於人，預估23日國民黨立法實務研討會前提案將明朗。

