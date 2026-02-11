軍購特別條例新會期箭在弦上 王鴻薇：樂見有國民黨團版

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
行政院版軍購特別條例草案於立法院擱置審議，賴清德總統今親上火線喊話在野黨，儘速讓軍購特別條例草案通過。傳國民黨立委徐巧芯已擬出委員版本的軍購特別條例草案，預算約8千億元，主要採購「台灣之盾」等防空軍備。國民黨立委王鴻薇表示，樂見國民黨團有自己的版本，但就預算部分她認為不是菜市場喊價，並提出對美軍購三原則。

賴總統今喊話在野黨，儘速讓軍購特別條例草案通過。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今也表示，民眾黨團點頭讓行政院版本的軍購特別條例在新會期開議後付委，與民眾黨版本軍購特別條例同時列為新會期「最最最最優先法案」併案審查。傳徐巧芯也已備好個人版本的軍購特別條例草案。

王鴻薇說，就軍購特別條例草案，上個會期有討論過是否提國民黨團自己的版本，但最後沒有提。她個人支持國民黨應有自己的版本，下會期開議時，智庫可以協助黨團。過去經驗是，常有很多法案是有委員版本，最好是有智庫的版本，智庫通常是全面性的（評估），或是協助黨團提出黨團版本。所以她個人樂見黨團版。

就預算部分，王鴻薇認為，這不是菜市場喊價，她指出三個原則，第一個是美國會賣給我方的；第二個是，我方真的需要的，而非美國賣給我方根本不需要但被迫埋單的；第三個是交貨不會延宕，不要再弄交貨很不準時的。她看過上次川普政府發布說要給我方111億美元的軍售，以及過去的交貨情況，過去的交貨確實比較準時。

王鴻薇表示，可能也要跟另外近1兆元的公務預算一起看，很多軍售過去都是編在公務預算裡，這也可以買。

軍購 特別條例 國民黨
