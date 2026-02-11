賴總統歧視議員選上立委？王鴻薇：被彈劾的市長還當總統
賴清德總統今親上火線，喊話在野黨支持軍購特別條例草案，卻提到這屆立法院有很多立委出身地方議會，要了解中央運作和地方不同。國民黨立委王鴻薇反酸，賴清德當台南市長時還被彈劾過，被彈劾的市長當總統。
賴總統今公開呼籲，國會在農曆年後盡速實質審議軍購特別預算條例草案，他談到這屆立法院有很多立委出身地方議會，他說，中央運作和地方不同，呼籲在野黨在立法院行使職權時，一定要了解，跟地方議會是不一樣的，必須遵守憲政運作，政府政策才能順利推動。
王鴻薇說，賴清德已經罵他們罵到不知所云了，這是不是職業歧視？是不是看不起地方議員，地方議員不能當立法委員？民進黨內部也有很多是從議員到立委。
王鴻薇酸，賴清德當台南市長時還被彈劾過，前總統陳水扁、馬英九等也沒被彈劾過。賴清德是一個被彈劾的市長當總統，今天已是為批評而批評，到了職業歧視的地步，有失總統格局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。