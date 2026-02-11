陳冠廷：盼在野黨理性審查軍購條例 共同強化國防韌性

民眾黨立院黨團同意將政院版軍購條例付委審查，民進黨立委陳冠廷今天表示，樂見法案朝向實質審查方向推進，國防建設屬於長期且整體性的國家工程，期待各黨團能在制度程序下理性討論、專業把關，共同為台灣安全累積共識。

陳冠廷指出，軍購與防衛韌性相關條例，牽涉整體戰力規劃、不對稱作戰能力與關鍵防衛系統建置，內容具有高度專業性與整體性，最適合在委員會中逐條檢視、充分討論；付委併案審查是立法過程中的正常機制，讓不同版本一併比較、公開辯論，有助於凝聚更成熟的制度設計。

陳冠廷說，國防議題攸關全體國人安全也和區域情勢與國際合作節奏密切相關，社會各界都高度關注，各黨派若能把焦點放在內容品質與執行可行性，而不是政治立場對立，將更有助於提升審查效率與政策穩定度。

陳冠廷表示，民進黨團立場一向清楚，只要有助於提升防衛能力、強化整體韌性的制度安排，都應該被充分討論與審慎評估，呼籲朝野把握進入委員會審查的機會，讓專業回到專業、讓制度回到制度。

陳冠廷指出，面對安全挑戰，台灣需要的是更多務實合作與更穩定的政策推進節奏，期待後續審查過程能在公開透明與專業理性的基礎上進行，為國家安全建立更堅實的制度基礎。