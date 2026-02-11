快訊

西島隆弘宣布退出AAA！第4度動喉部手術 將長期專心療養

蛇年收紅封關大漲532點 台積電帶頭衝再創1915元新天價

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

陳冠廷：盼在野黨理性審查軍購條例 共同強化國防韌性

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立院黨團同意將政院版軍購條例付委審查，民進黨立委陳冠廷今天表示，樂見法案朝向實質審查方向推進，國防建設屬於長期且整體性的國家工程，期待各黨團能在制度程序下理性討論、專業把關，共同為台灣安全累積共識。

陳冠廷指出，軍購與防衛韌性相關條例，牽涉整體戰力規劃、不對稱作戰能力與關鍵防衛系統建置，內容具有高度專業性與整體性，最適合在委員會中逐條檢視、充分討論；付委併案審查是立法過程中的正常機制，讓不同版本一併比較、公開辯論，有助於凝聚更成熟的制度設計。

陳冠廷說，國防議題攸關全體國人安全也和區域情勢與國際合作節奏密切相關，社會各界都高度關注，各黨派若能把焦點放在內容品質與執行可行性，而不是政治立場對立，將更有助於提升審查效率與政策穩定度。

陳冠廷表示，民進黨團立場一向清楚，只要有助於提升防衛能力、強化整體韌性的制度安排，都應該被充分討論與審慎評估，呼籲朝野把握進入委員會審查的機會，讓專業回到專業、讓制度回到制度。

陳冠廷指出，面對安全挑戰，台灣需要的是更多務實合作與更穩定的政策推進節奏，期待後續審查過程能在公開透明與專業理性的基礎上進行，為國家安全建立更堅實的制度基礎。

陳冠廷 民進黨團 軍購
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民眾黨提效法日本重選？陳冠廷斥政治操作：連憲政體制都搞不清

美提M109A7發價書草案「非政治語言」 綠委籲避免軍售案逾期遭撤

「友台不等於反中」帶入英國會 陳冠廷3方向增台英合作

台積電3奈米增熊本廠 陳冠廷：台灣矽盾升級為「分散式防禦網路」

相關新聞

民眾黨團點頭讓政院版軍購條例付委 列「最最最最優先法案」

行政院會去年提出對美軍購特別條例，至今未能交付立法院相關委員會審查，賴清德總統明天將親上火線說明政策方向。民眾黨立法院黨...

特別軍購若延宕 賴總統：台灣恐跌出美國優先名單

賴清德總統今（11日）率國防部長顧立雄和參謀總長梅家樹等軍方高層官員舉行記者會，敦促立院盡速審查行政院所提國防特別預算條...

軍購特別條例新會期箭在弦上 王鴻薇：樂見有國民黨團版

行政院版軍購特別條例草案於立法院擱置審議，賴清德總統今親上火線喊話在野黨，儘速讓軍購特別條例草案通過。傳國民黨立委徐巧芯...

賴總統歧視議員選上立委？王鴻薇：被彈劾的市長還當總統

賴清德總統今親上火線，喊話在野黨支持軍購特別條例草案，卻提到這屆立法院有很多立委出身地方議會，要了解中央運作和地方不同。...

陳冠廷：盼在野黨理性審查軍購條例 共同強化國防韌性

民眾黨立院黨團同意將政院版軍購條例付委審查，民進黨立委陳冠廷今天表示，樂見法案朝向實質審查方向推進，國防建設屬於長期且整...

陳清龍稱議員出身立委深耕地方民意 嗆賴總統權力傲慢

賴清德總統今天親上火線說明軍購特別條例，提及本屆立委很多出身地方議會，但地與與中央運作不同，呼籲遵守憲政運作。民眾黨立法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。