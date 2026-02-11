陳清龍稱議員出身立委深耕地方民意 嗆賴總統權力傲慢

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統上午表示，行政院版符合憲政程序，且國防預算具高度專業性，呼籲在野黨支持付委審查。民眾黨立院黨團三長舉行「國安不打迷糊仗，軍購交付不能拖」記者會黨團總召陳清龍（中）、副總召王安祥（右）、幹事長邱慧洳（左）回應。記者林伯東／攝影
賴清德總統今天親上火線說明軍購特別條例，提及本屆立委很多出身地方議會，但地與與中央運作不同，呼籲遵守憲政運作。民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，此番言論代表權力傲慢，地方民代也是代表民意，反嗆賴總統公衛出身也未必了解國防、憲法與長毛象。

行政院會去年提出對美軍購特別條例，至今未能交付立法院相關委員會審查，總統府今天舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，說明軍購特別條例整體戰略思維與政策方向。賴總統提及，本屆立委很多出身地方議會，地方與中央層級運作不同，必須遵守憲政運作。

民眾黨立法院黨團稍早舉行「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會。針對賴總統的說法，甫辭任台中市議員轉任不分區立委的陳清龍表示，「賴總統講這句話，我想就是代表權力傲慢」，總統跟地方民意代表同樣都是民選，都是由人民一票一票所選出來。

陳清龍說，地方民意代表深耕地方、代表民意，賴總統不尊重民意代表，是否代表也不尊重民意？同時也反嗆賴總統公衛背景出身，作為醫師恐怕也不懂國防與憲法，「到目前為止的一切作為，有依照憲法賦予的程序，在執行對國家治理的責任嗎？」

陳清龍還說，賴總統恐怕不懂國防與憲法，可能也不懂台灣歷史、民主尊重、人民及長毛象。

此外，今年度總預算持續卡關，立法院新會期年後開議，外界好奇在野黨是否將放行付委審查。陳清龍受訪時則表示，行政院必須依法編列軍人加薪、警消退休金等預算項目，「只要預算編列進去，絕對可以付委審查」，這也是民眾黨團的一貫主張。

至於牽涉718億元的新興計畫預算，陳清龍則說，上個會期已經逕付二讀，民眾黨團絕對沒有阻擋，反而是民進黨團有意見，「就看他們在新會期怎麼決定，我們也要看民進黨究竟是在演哪一齣。」

