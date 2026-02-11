白黨團同意軍購特別條例付委 綠黨團：欣見放下成見

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統今天再度喊話在野黨，在新會期將國防特別條例、中央政府總預算案審查列為「最最最優先」法案後，民眾黨立院黨團同意將院版軍購條例付委審查。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，欣見民眾黨放下成見，由此可知不僅國防安全，甚至包括對美合作備忘錄也都不應分黨派，透過委員會實質審查，這才是對全國人民最負責態度。

鍾佳濱指出，行政院版國防條例是國防部經過反覆戰略推演、結合國防自主與國際採購的專業規劃，民進黨團歡迎各黨派提出版本，在委員會審查時，民進黨團也會堅守採購項目的專業性與機密性。

鍾佳濱說，既然民眾黨已釋出善意，希望國民黨也能以國家利益為重，停止在程序委員會的杯葛。投資國防就是投資和平，讓朝野版本一併付委，讓真理越辯越明，不要再讓台灣的國防建設因政治操作而延宕。

國防部 民進黨團 鍾佳濱
