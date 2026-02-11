民眾黨團點頭讓政院版軍購條例付委 列「最最最最優先法案」

行政院會去年提出對美軍購特別條例，至今未能交付立法院相關委員會審查，賴清德總統明天將親上火線說明政策方向。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民眾黨團點頭讓行政院版本的軍購特別條例在新會期開議後付委，與民眾黨版本軍購特別條例同時列為新會期「最最最最優先法案」併案審查。

賴總統上午主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，說明軍購特別條例整體戰略思維與政策方向，與會人員包括副總統蕭美琴、國防部長顧立雄及參謀總長梅家樹上將，而陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將及空軍司令鄭榮豐上將等人也全數到場。

針對賴總統親上火線說明軍購特別條例，民眾黨立法院黨團稍早舉行「國安不打迷糊仗，軍購交付不能拖」記者會。陳清龍表示，國防安全不能等，自由也要付出代價，民眾黨團支持國防自主、增強防衛作戰能力，同時也支持提升我國不對稱戰力。

陳清龍說，民眾黨團先前自提軍購特別條例，目前也已經交付相關委員會審查，等到新會期開議就能馬上審查，民眾黨沒有阻擋國防預算，僅是要求不能夠空白授權，國防部宣稱軍購發價書將在3月15日到期，只要審議民眾黨團版本，發價書期限絕對來得及。

民眾黨團副總召王安祥表示，民眾黨團非常關切軍購特別條例，對於強化台灣國防自主能力，相信朝野政黨都有共識，只要有共識就能夠協商，提升國防絕對沒有問題，不過國會必須適當監督，民眾黨作為忠誠的反對黨，絕對會扮演監督預算的角色。

媒體詢問，賴總統宣稱軍購特別條例「一定要有院版」，陳清龍受訪時表示，民眾黨團版本已經付委審查，民眾黨團贊成列為最優先法案，同時也同意將行政院版本併案審查，「我們同意行政院版本併案審查，但是民眾黨團也有自己的主張。」

至於國民黨團有意自提版本，外界好奇是否同意併案審查。陳清龍則說，國民黨團尚未提出版本，民眾黨團對此不予回應。