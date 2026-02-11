影／賴清德再呼籲在野黨 支持國防採購特別條例及預算
總統賴清德今上午在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，以及陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將、空軍司令鄭榮豐上將等軍方高層共同出席，展現府院與國軍一致立場。
賴清德表示，國家安全沒有等待的空間，若對台灣的國家安全不盡心盡力，如何期待國際社會對台灣與台海人民給予肯定與支持。他強調，無論是新一期國會、朝野政黨或各行政部門，都應將國防特別預算視為最優先的法案，全力支持通過。
賴清德指出，若國防採購特別條例未能順利通過，相關預算無法確實到位，除了將影響國際對台灣整體戰力的評估，也可能動搖國際社會對台灣自我防衛決心的信心，對台灣帶來的衝擊「非常非常大」。他呼籲朝野放下分歧，以國家安全為最高原則，共同為提升國防戰力把關，向國際社會展現台灣守護自身安全與區域穩定的決心。
