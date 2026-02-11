促國會速審軍購 賴總統突提：議員出身的立委要了解中央地方運作不同

快訊

聯合報／ 記者張文馨李人岳／台北即時報導
賴清德總統今早召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議。賴總統隨後舉行記者會，表示北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，因應嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。記者林澔一／攝影
賴清德總統呼籲國會在農曆年後盡速實質審議軍購特別預算條例草案，他談到這屆立法院有很多立委出身地方議會，他說，中央運作和地方不同，呼籲在野黨在立法院行使職權時，一定要了解，跟地方議會是不一樣的，必須遵守憲政運作，政府政策才能順利推動。

賴總統說，民眾黨版的軍購特別條例草案已經付委，媒體報導國民黨也將自提版本；當國會審議軍購條例時，一定要有政院版，包含兩個原因。

首先，賴總統指出，這是符合憲政要求，根據我國憲法，行政權屬於政府，監督權屬於立法院，一定要有行政院版本才符合憲法要求。

其次，賴總統說，國防是非常專業的事情，沒有行政院版本卻缺少了國防部專業規畫的各項軍購需求，不利建軍，他還是要苦口婆心呼籲國會，讓行政院版本如期付委與審查，在野黨可以發揮監督專業，可以提修正動議。

賴總統又表示，他有注意到這屆立委很多都是直接從議會上來，地方議會的運作和中央層級的立法院和行政院運作是不一樣的；他當過地方首長，地方的工作事項與層次，與中央五院運作是完全不同的，因為中央有憲政架構存在。

賴總統說，呼籲在野黨在立法院行使職權時，一定要了解，跟地方議會是不一樣的，必須遵守憲政運作，政府政策才能順利推動。

