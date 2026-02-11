賴總統再開記者會講軍購條例 張競：暴露黔驢技窮窘態

賴清德總統今天率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令出面召開記者會，再次喊話呼籲在野黨通過不對稱戰力採購特別條例。中華戰略學會資深研究員張競質疑，問題出在行政院，不是立法院。賴總統能否保證行政院會依照立院通過的條例編列預算並且不會拒絕副署？他更質疑，找三軍司令來開記者會，只是顯現出應對政務爭議的智慧高低與判斷水準。

張競指出，賴總統率三軍司令開記者會對立法院喊話叫陣，希望通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」時，卻沒有想到行政院未依「軍人待遇條例」修正案編列預算，同時行政院長還拒絕副署「財政收支劃分法」修正案。他質疑，在這種情況下，賴清德總統能否保證未來特別條例通過立法院審議後，行政院會依法編列預算，同時行政院長也不會拒絕副署呢？

張競進一步質疑，賴總統要求三軍司令陪同出席記者會，依據行政倫理與政治規範，三軍司令自然必須遵命出席。但如此消費職業軍人，作為政治操作情緒勒索籌碼，充份顯現政治高層指揮道德、和應對政務處置爭議的智慧高低與判斷水準。

他指出，在立法院爭取預算、說明政務規劃方案，有既定的章法與規則，假如要淪入政治動員、鼓動選舉票房的層次，施壓立法院，但卻不知真誠溝通說明，豈非曝露出黔驢技窮的真實窘態嗎？

張競提醒，假如不能保證立法院通過「特別條例」後，行政院會依法編列預算、同時不會拒絕副署；並且妥善處理「軍人待遇條例」與「財政收支劃分法」的僵局之前，恐怕難以取信民眾。

他強調，假如要實踐民主法治，總不能一直靠大法官曲解背書護航與抓捕在野黨立委來貫徹政治意志吧？缺乏事先充份溝通，又想展現威權、強渡關山，最後只會損傷中華民國民主信譽。

張競並譏諷，今天送灶王爺返回天庭述職，難道是因為擔心玉皇大帝聽到蓬萊仙島充滿人間不平事，才讓賴總統感受壓力，所以忙不迭地開記者會表態說明嗎？