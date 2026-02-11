藍營支持軍購提對案 國內採購以「年度預算編列」等鄭麗文點頭

賴總統今天親上火線，帶著國防部長、參謀總長與陸海空軍司令開記者會，呼籲盡速通過軍購特別預算。據了解，國民黨方面早就擬出對案，關鍵是將特別預算拆分，分開處理對美軍購與國內採購等，前者將支持編列特別預算，後者改列年度預算，或編為另一個年度預算。總之基本目的是，不讓賴政府把台美關係，和「造福」國內特定業者綁在一起，對於後者予以嚴審。相關方案已經送到黨中央，就等鄭麗文主席拍板。

藍營人士指出，國民黨版軍購條例擬將對美國採購的9000億元與國內採購約3000多億元拆開來看，對美採購的武器勢不可擋，但國內採購部分則是在野黨可以發揮監督、嚴審的空間。

據了解，去年初國民黨中央就提出藍皮書，認為隨著川普就任美國總統，我國配合大量採購軍備勢不可免。另一方面從蔡政府以來，政府屢次假「國家隊」之名，刻意製造商機給特定廠商、趁機綁樁的情況非常明顯。因此對於此次1.25兆元特別預算，黨版的對策就是將兩者切分，美製武器裝備部分單獨列出，包括已公開的約3000億元，採購自走砲、火箭、反裝甲飛彈等；以及據傳接下來就要公布的裝備。立委表示，對於總額8000至9000億元的美國軍售裝備，基本態度是予以放行。

至於國防部先前所提，3000多億元的國內採購，則可由年度預算編列，或者另開一則特別預算，總之採取更嚴格審查，不允許出現先前從事其他生意、根本沒經營過軍工產業的商人，突然就輕易獲得軍方大筆標案。

藍營人士表示，國民黨版與民眾黨版的最大差異，是後者只列出美國五角大廈已經知會國會的3000多億元。事實上對於與「台灣之盾」相關的防空、反飛彈裝備，包括外傳已久的愛國者三型、NASAMS防空飛彈、IBCS整合式射控系統等，除了在國防部先前機密會議上透露部分資訊，相關廠商近日也向立委進行簡報，很可能不久就會公開。屆時民眾黨的版本，恐無法支應時勢的變化。