快訊

9個月連漲兩次！ 三商巧福「飯麵調漲4~10元」 這一款牛肉麵漲到215元

遭小三控性侵逼墮胎…長榮大學副教授捲性醜聞 校方出手：零容忍

高鐵春節不怕沒位置！LINE TODAY推「自由座預估燈號」 3燈號掌握排隊時間

藍營支持軍購提對案 國內採購以「年度預算編列」等鄭麗文點頭

聯合報／ 記者程嘉文唐筱恬／台北即時報導
漢光41號演習中，部署於台北市河濱公園的愛國者飛彈。搭配1.25兆軍購特別預算，預期美方將再出售一個營的愛國者三型。圖／聯合報系資料照片
漢光41號演習中，部署於台北市河濱公園的愛國者飛彈。搭配1.25兆軍購特別預算，預期美方將再出售一個營的愛國者三型。圖／聯合報系資料照片

賴總統今天親上火線，帶著國防部長、參謀總長與陸海空軍司令開記者會，呼籲盡速通過軍購特別預算。據了解，國民黨方面早就擬出對案，關鍵是將特別預算拆分，分開處理對美軍購與國內採購等，前者將支持編列特別預算，後者改列年度預算，或編為另一個年度預算。總之基本目的是，不讓賴政府把台美關係，和「造福」國內特定業者綁在一起，對於後者予以嚴審。相關方案已經送到黨中央，就等鄭麗文主席拍板。

藍營人士指出，國民黨版軍購條例擬將對美國採購的9000億元與國內採購約3000多億元拆開來看，對美採購的武器勢不可擋，但國內採購部分則是在野黨可以發揮監督、嚴審的空間。

據了解，去年初國民黨中央就提出藍皮書，認為隨著川普就任美國總統，我國配合大量採購軍備勢不可免。另一方面從蔡政府以來，政府屢次假「國家隊」之名，刻意製造商機給特定廠商、趁機綁樁的情況非常明顯。因此對於此次1.25兆元特別預算，黨版的對策就是將兩者切分，美製武器裝備部分單獨列出，包括已公開的約3000億元，採購自走砲、火箭、反裝甲飛彈等；以及據傳接下來就要公布的裝備。立委表示，對於總額8000至9000億元的美國軍售裝備，基本態度是予以放行。

至於國防部先前所提，3000多億元的國內採購，則可由年度預算編列，或者另開一則特別預算，總之採取更嚴格審查，不允許出現先前從事其他生意、根本沒經營過軍工產業的商人，突然就輕易獲得軍方大筆標案。

藍營人士表示，國民黨版與民眾黨版的最大差異，是後者只列出美國五角大廈已經知會國會的3000多億元。事實上對於與「台灣之盾」相關的防空、反飛彈裝備，包括外傳已久的愛國者三型、NASAMS防空飛彈、IBCS整合式射控系統等，除了在國防部先前機密會議上透露部分資訊，相關廠商近日也向立委進行簡報，很可能不久就會公開。屆時民眾黨的版本，恐無法支應時勢的變化。

軍購特別預算 國防部 美國 軍購 藍營 鄭麗文
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

鄭麗文曝春節後宣布藍白共同政見 黃國昌也回應了

藍廣邀百學者入智庫 將公布藍白共同政見

強化智庫功能 鄭麗文：農曆年後與民眾黨宣布共同願景與政見

藍營人選呼之欲出？李四川、鄭麗文13日將一同出席三重先嗇宮點燈

相關新聞

特別軍購若延宕 賴總統：台灣恐跌出美國優先名單

賴清德總統今（11日）率國防部長顧立雄和參謀總長梅家樹等軍方高層官員舉行記者會，敦促立院盡速審查行政院所提國防特別預算條...

促國會速審軍購 賴總統突提：議員出身的立委要了解中央地方運作不同

賴清德總統呼籲國會在農曆年後盡速實質審議軍購特別預算條例草案，他談到這屆立法院有很多立委出身地方議會，他說，中央運作和地...

賴總統再開記者會講軍購條例 張競：暴露黔驢技窮窘態

賴清德總統今天率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令出面召開記者會，再次喊話呼籲在野黨通過不對稱戰力採購特別條例。中...

藍營支持軍購提對案 國內採購以「年度預算編列」等鄭麗文點頭

賴總統今天親上火線，帶著國防部長、參謀總長與陸海空軍司令開記者會，呼籲盡速通過軍購特別預算。據了解，國民黨方面早就擬出對...

賴總統親上陣喊話挺特別軍購 林沛祥：支持但不代表要閉眼刷卡

賴清德總統今上午率國防高層舉行記者會，喊話在野黨支持軍購特別條例草案，並稱可能讓台灣跌出美國軍售的優先名單。國民黨立院黨...

21年前潛艦曾遭擋69次 賴總統請在野別再擋軍購

「21年前潛艇軍購被擋69次，如今不能重蹈覆轍！」總統賴清德11日召開記者會，呼籲在野黨過完年後，馬上審議8年1.25兆的《國防特別條例》。他強調軍購不能等，而政府透過軍公教加薪、專業加給138億等方式，已經有實質照顧國軍。他也說，在野黨的3萬元加薪有違憲疑慮，若憲法法庭釋憲合憲，可再行補發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。