賴總統親上陣喊話挺特別軍購 林沛祥：支持但不代表要閉眼刷卡

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴清德總統今親上火線舉行記者會發表談話。圖／聯合報系資料照
行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴清德總統今親上火線舉行記者會發表談話。圖／聯合報系資料照

賴清德總統今上午率國防高層舉行記者會，喊話在野黨支持軍購特別條例草案，並稱可能讓台灣跌出美國軍售的優先名單。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，支持國防不代表表要閉著眼睛刷卡，理性監督不是阻擋國防，國安不能情緒化，軍購更不能情勒化。

賴總統今率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令親上火線舉行記者會，強調「國安不能等」，將再次向國人說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，也呼籲朝野以國安為重，共同支持相關預算。

賴總統說，台灣宣示自我防衛決心，獲得美國白宮和國會的公開支持，而預算遲未通過，可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更讓國際社會懷疑台灣守護自己國家的決心。

林沛祥表示，「我們都支持國防，也支持讓國軍更強，但支持不代表要閉著眼睛刷卡」，直言現在有一種氣氛，好像只要多問一句，就是不愛台灣；只要想看細項，就是拖延國安。這種「先買再說、不能懷疑」的邏輯，比信用卡推銷還急。

林沛祥強調，認同賴總統強調國防的重要，但重大軍購動輒上兆預算，難道不應該先把內容、價格、戰略需求、交期效益說清楚，再談如何審查嗎？理性監督不是阻擋國防，而是確保每一分錢都真正提升戰力，而不是提升壓力。

林沛祥說，國安不能情緒化，軍購更不能情勒化。先搞清楚買什麼、為什麼買、值不值得買，再來談支持，這才是對國家最務實的負責。

國防部 國安 林沛祥 賴清德 軍購特別預算
