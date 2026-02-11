21年前潛艦曾遭擋69次 賴總統請在野別再擋軍購

「21年前潛艇軍購被擋69次，如今不能重蹈覆轍！」總統賴清德11日召開記者會，呼籲在野黨過完年後，馬上審議8年1.25兆的《國防特別條例》。他強調軍購不能等，而政府透過軍公教加薪、專業加給138億等方式，已經有實質照顧國軍。他也說，在野黨的3萬元加薪有違憲疑慮，若憲法法庭釋憲合憲，可再行補發。

加強國防不能等

總統賴清德11日再次針對《國防特別條例》召開臨時記者會，喊話在野黨將法案付委審查。這次與之前不同的是，總統還邀請陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將到場。賴總統強調，《國防特別條例》在立法院持續遭到阻擋，但國家防衛與安全不能等，呼籲國會過完年開議後，儘速將法案付委。

賴總統指出，台海和平穩定是全球安穩的不可或缺要訴，面對中國威脅擴大，印太國家持續增加國防預算，日本1.8兆新台幣、韓國1.4兆新台幣，菲律賓也增加國防預算，台灣不能置身事外。賴總統說，維護國安不是挑釁，是向國際社會展現自我防衛的決心，這也獲得國際社會高度支持。

每年新增138億加給

「延宕關鍵武器裝備交付，恐讓國際對我國自我防衛決心產生疑慮！」賴總統表示，國防部經過專業規劃、提出8年1.25兆的國防預算，而美國的產能已經排滿，卻還對我提出軍購報價單，宣示自我防衛的決心已獲得白宮、參眾議院跨黨派議員支持，身為總統，他要向全民說明延宕關鍵武器裝備交付的風險。

針對在野黨批評，賴總統沒有替國軍加薪3萬元，因此對國軍沒有照顧。他在記者會反駁說，民進黨政府比國民黨更照顧國軍，軍公教累積加薪14%、5項專業加給每年會增加138億元支出，而國軍因為勤務、專業與駐紮地不同，本就會有不同程度加給，若齊頭式加薪3萬元，缺乏專業考量、不利軍中領導，且有違憲疑慮。

不要重演過去錯誤

「行政院已經提出釋憲，若合憲就會補發！」賴總統說，政黨之間可以競爭、充分討論政策，但攸關基本生存的國防應該攜手團結對外。他強調，從未要求立法院無條件通過預算，立委可以在安全機密的環境下合理審議，並由國防部說明預算規劃運用。

賴總統回想起21年前擔任立委時，美國就曾提出8艘潛艦的軍購案，但當時的預算遭到在野黨於程序委員會阻擋69次，進而導致流產。他歎說，若當初預算通過，8艘潛艦也許就已成軍，我國能對區域和平穩定貢獻更多力量。如今建軍工作更加迫切，卻還是出現阻擋國防發展的場景，希望朝野各黨不要重蹈覆轍。

能戰才能止戰

「加強國防不是要侵略國家，而是要守護我們習以為常的生活！」賴總統表示，和平不應該有幻想，唯有實力才能確保真和平，能戰才能止戰，盼透過合法、合憲的方式支持國軍，使其無後顧之憂，是朝野政黨共同的責任。

