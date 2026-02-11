快訊

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

科學人／每天外帶一杯熱咖啡…小心一年恐吞36萬顆塑膠微粒

特別軍購若延宕 賴總統：台灣恐跌出美國優先名單

聯合報／ 記者張文馨李人岳／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統今（11日）率國防部長顧立雄和參謀總長梅家樹等軍方高層官員舉行記者會，敦促立院盡速審查行政院所提國防特別預算條例草案；他說，台灣宣示自我防衛決心，獲得美國白宮和國會的公開支持，而預算遲未通過，可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，更讓國際社會懷疑台灣守護自己國家的決心。

賴總統提到，21年前，他擔任立委時，美國決定出售8艘潛艦等軍購，但行政院提出的軍購特別預算案，在立法院程序委員會被阻擋了69次，最終導致流產；「如果，當年能夠通過這項軍購案，屬於我們的8艘潛艦早已經成軍，相信台灣能對區域的和平穩定，提早貢獻更多力量。」

賴總統說，當外在威脅不斷提升、建軍工作更加迫切時，卻再次看到阻擋提升國防的場景，台灣絕對不能再重蹈覆轍。

賴總統說，所謂軍購特別預算的延宕，與政府沒有編列在野黨立委先前替志願役官兵每月加薪3萬元有關；他說，在野黨委員所推動的齊頭式加薪，除了有違憲之虞，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理，不利軍中領導；對此，行政院已經提出釋憲，若合憲，則以追加預算回補。

賴總統指出，台灣提升國防不是要侵略任何國家，我們只是要守護我們習以為常的生活。我們對和平可以有理想，但不該有幻想。一紙協議無法換取和平，唯有實力才能夠確保真和平；備戰才能夠避戰、能戰才能夠止戰。

賴總統說，再次誠摯呼籲立法院朝野政黨，在年後開議，就即刻實質審議、盡速通過「國防特別預算條例」，呼籲朝野各界一起強化國防、守護國家，讓台灣繼續繁榮發展。

國防特別預算 行政院 軍購特別預算 賴清德
