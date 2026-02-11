賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

行政院提出一點二五兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴清德總統今天率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令親上火線舉行記者會，強調「國安不能等」，將再次向國人說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，也呼籲朝野以國安為重，共同支持相關預算。

為強化社會對國防政策的信任、爭取國人支持軍購特別預算，賴總統今天親自主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維、與政策方向；同時，也籲請朝野盡速完成國防特別預算條例的審議 。

賴總統會前喊話，歡迎關心國家安全、支持國軍與國防投資的朋友了解軍購特別預算。陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國，空軍司令鄭榮豐與會，象徵三軍對國防特別預算的共同支持，也藉由公開說明與即時互動，強化社會對國防政策的理解與信任。

府方人士表示，賴總統去年十一月以記者會形式提出八年一點二五兆元國防特別預算構想，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，但相關條例至今仍卡關於立法院。在野黨以「軍方不重視基層薪資、預算通過不肯無法執行」為藉口強力杯葛，相關指控雖非事實，卻已在國內與國際引發不必要的曲解與討論。

府方人士指出，放眼區域情勢，日本、韓國今年的國防預算突破一兆多並創歷史新高，以因應鄰近威權國家意圖侵擾的現實壓力。相較之下台灣八年一點二五兆元的國防特別預算，以台灣經濟表現來說，不僅有能力承擔相應的國防投資，更有迫切的國家安全需求。

賴清德談話全文：