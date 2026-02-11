快訊

談話全文／賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

誇張！美濃大峽谷上百人遭起訴 盜挖面積等同「2座澄清湖棒球場」

科學人／每天外帶一杯熱咖啡…小心一年恐吞36萬顆塑膠微粒

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

聯合報／ 記者張文馨周佑政／台北即時報導
行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴清德總統今親上火線舉行記者會發表談話。圖／聯合報系資料照
行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴清德總統今親上火線舉行記者會發表談話。圖／聯合報系資料照

行政院提出一點二五兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴清德總統今天率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令親上火線舉行記者會，強調「國安不能等」，將再次向國人說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，也呼籲朝野以國安為重，共同支持相關預算。

為強化社會對國防政策的信任、爭取國人支持軍購特別預算，賴總統今天親自主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維、與政策方向；同時，也籲請朝野盡速完成國防特別預算條例的審議 。

賴總統會前喊話，歡迎關心國家安全、支持國軍與國防投資的朋友了解軍購特別預算。陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國，空軍司令鄭榮豐與會，象徵三軍對國防特別預算的共同支持，也藉由公開說明與即時互動，強化社會對國防政策的理解與信任。

府方人士表示，賴總統去年十一月以記者會形式提出八年一點二五兆元國防特別預算構想，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，但相關條例至今仍卡關於立法院。在野黨以「軍方不重視基層薪資、預算通過不肯無法執行」為藉口強力杯葛，相關指控雖非事實，卻已在國內與國際引發不必要的曲解與討論。

府方人士指出，放眼區域情勢，日本、韓國今年的國防預算突破一兆多並創歷史新高，以因應鄰近威權國家意圖侵擾的現實壓力。相較之下台灣八年一點二五兆元的國防特別預算，以台灣經濟表現來說，不僅有能力承擔相應的國防投資，更有迫切的國家安全需求。

賴清德談話全文：

上個月底，立法院第十一屆第四會期已經結束，行政院所提出的「國防特別預算條例」草案，歷經兩個月的努力，卻持續遭受阻擋，未能付委審查。

在迎向農曆新年的同時，我期待，在立法院新會期開議後，國會運作能夠展開新頁，儘速完成國防特別預算條例的審議，今天的這場記者會，特別由國防部顧立雄部長和梅家樹總長，分別向國人報告政府對國軍待遇的重視，以及國防特別預算的重要性。

我要強調，國家的防衛不能等、安全不能等，對子弟兵的支持更不能再等。

現今，國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。面對中國的軍事威脅持續擴大，印太區域國家都增加國防預算，包括日本（今年國防預算1.8兆新台幣）、韓國（今年國防預算1.4兆新台幣）、菲律賓也增加，台灣也不能例外（特別預算8年為期1.25兆新台幣）。

尤其，身為國際社會負責任的一員，台灣致力於維護區域的和平穩定，我們提升國防預算、維護國家安全，絕對不是挑釁，而是展現自我防衛的決心、為確保世界安全的努力，這樣的方向，也受到國際社會的高度支持。

面對日益複雜的區域情況，國軍弟兄姊妹最迫切的，就是能夠及時獲得「先進、精準」的武器裝備，用最先進、最精良的武器裝備，守護台澎金馬、確保國人的生命財產安全。

在此，國防部以專業規劃之下，我們提出了為期八年的「國防特別預算」，從七大類持續強化國軍現代化作戰，以及不對稱作戰的能力，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的建軍精神。

國防特別預算 軍購特別預算 國家安全 賴清德
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

賴總統明親上火線說明軍購特別條例 民眾黨團：別假借強化國防撈油水

促速通過軍購特別預算條例 賴總統明親上火線向國人說明

影／指「鄭習會傳聞一路錯到3月」 蕭旭岑轟：國安人士亂放話

賴總統邀五院院長新春茶敘 林沛祥：或是鴻門宴 盼賴總統展現高度

相關新聞

特別軍購若延宕 賴總統：台灣恐跌出美國優先名單

賴清德總統今（11日）率國防部長顧立雄和參謀總長梅家樹等軍方高層官員舉行記者會，敦促立院盡速審查行政院所提國防特別預算條...

賴總統親率三軍司令說明軍購特別條例 強調國安不能等

行政院提出一點二五兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴清德總統今天率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令親上火線...

賴總統今再說明國防預算 三軍司令同台

行政院提出一點二五兆元國防特別預算條例草案持續在立法院卡關，賴清德總統今天將再舉行記者會，向國人說明推動國防特別預算的整...

立院仍卡1.25兆元國防特別預算 賴總統11日親開記者會說明

賴清德總統提出1.25兆元國防特別條例，草案卻在立院屢遭在野黨封殺，美方近日表達力挺台灣提升國防預算。總統府將於11日上...

賴總統邀五院院長新春茶敘 林沛祥：或是鴻門宴 盼賴總統展現高度

賴清德總統將在農曆春節後，邀請五院院長新春茶敘。對此，國民黨立院黨團書記長林沛祥今表示，不知道是「大和解咖啡」還是「鴻門...

是否該邀在野黨商討國是？ 黃國昌：賴清德習慣對在野黨訓話

面對中央總預算爭議及國防特別條例草案在立院卡關，今早民眾黨主席黃國昌今前往中和陪同市議員參選人掃街時受訪表示，他過去就公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。