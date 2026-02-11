聽新聞
總統今再說明國防預算 三軍司令同台

聯合報／ 記者周佑政林銘翰張文馨／台北報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言（右二）與賴清德總統（中）在官邸會面。圖／取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）處長谷立言（右二）與賴清德總統（中）在官邸會面。圖／取自AIT臉書

行政院提出一點二五兆元國防特別預算條例草案持續在立法院卡關，賴清德總統今天將再舉行記者會，向國人說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，並呼籲朝野以國安為重，共同支持相關預算。國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹將簡報整體軍事投資方向、採購等細節，三軍司令也將與會，盼強化社會對國防政策的信任。

對於賴總統將親上火線說明政策方向，民眾黨立院黨團表示，誠懇拜託賴總統苦民所苦，不要假借強化國防撈油水，「要五毛給一塊，你說奇怪不奇怪」。

此外，賴總統、蕭美琴近日邀請美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言、副處長梁凱雯副處長等共進晚餐。賴總統昨在臉書分享ＡＩＴ臉書圖文表示，除了歡慶農曆新年，「我們也就台美深化經貿、創新及安全等領域的合作，交換許多想法」。

谷立言也在臉書公布與賴清德總統在官邸會面的照片，稱針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論。

賴清德 谷立言 國防預算 國軍
