賴總統邀五院院長新春茶敘 林沛祥：或是鴻門宴 盼賴總統展現高度

賴清德總統將在農曆春節後，邀請五院院長新春茶敘。對此，國民黨立院黨團書記長林沛祥今表示，不知道是「大和解咖啡」還是「鴻門宴咖啡」，但期待賴清德表現總統高度。

今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案在立法院持續卡關，賴清德為解僵局，將邀請五院院長新春茶敘。立法院長韓國瑜透露，他會正式向賴總統提議，是不是要考慮「化」這個字，希望國家大事化小、小事化無、逢凶化吉，否則永遠衝突，對老百姓一點幫助都沒有。

林沛祥說，國際情勢對台灣非常不友善，國內情勢也一直在內耗，解鈴還須繫鈴人，賴清德在找五院院長喝咖啡時，不知道是「大和解咖啡」還是「鴻門宴咖啡」，但期待賴清德能展現全民總統的高度，坐下來談怎麼幫目前的台灣解套，凝聚全民共識。