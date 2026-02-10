是否該邀在野黨商討國是？ 黃國昌：賴清德習慣對在野黨訓話

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今陪同中和區市議員參選人陳怡君前往市場拜票。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌今陪同中和區市議員參選人陳怡君前往市場拜票。記者潘俊宏／攝影

面對中央總預算爭議及國防特別條例草案在立院卡關，今早民眾黨主席黃國昌今前往中和陪同市議員參選人掃街時受訪表示，他過去就公開呼籲，賴清德總統做為執政黨主席，應敞開心胸找在野黨共商國是，若有意願他隨時配合，但賴可能較習慣用自己設定的方式對在野黨訓話，要坐下來溝通交換不同看法，不是賴清德習慣採用的方式。

黃國昌說，作為國家領導人，很多事都在一念之間，與其透過私下管道請託，不如大家就開大門走大路，大家好好坐下來。針對總預算部分，為何無法接受行政院國會三讀通過的法律替軍人加薪，他想問賴清德為何不依法編利預算，替軍人加薪是錯誤的事嗎？給警消提高所得替代率是錯誤嗎？現在都要過年了，還要讓奉獻奉獻一輩子的警消跑到行政法院對政府提起中華民國最大的團體訴訟，國家應給警察給予更好的照顧。

他認為，這些事都可坐下來好好理性交換意見，大家可設想一個畫面，當在野黨領袖對分歧議題可以好好交換意見，讓台灣人民看到政治人物之間即使政治立場不同，但可理性溝通，這對促進台灣社會和諧，讓台灣民主更成熟深化，都是最好的示範，而非以總統之尊帶頭散步假訊息，也使支持者在假訊息驅動之下產生誤會，甚至透過製造衝突，透過媒體放大聲量，這些都不是好的處理狀況。

民眾黨主席黃國昌今陪同中和區市議員參選人陳怡君前往市場拜票。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌今陪同中和區市議員參選人陳怡君前往市場拜票。記者潘俊宏／攝影

賴清德 溝通 黃國昌
