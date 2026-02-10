是否該邀在野黨商討國是？ 黃國昌：賴清德習慣對在野黨訓話

面對中央總預算爭議及國防特別條例草案在立院卡關，今早民眾黨主席黃國昌今前往中和陪同市議員參選人掃街時受訪表示，他過去就公開呼籲，賴清德總統做為執政黨主席，應敞開心胸找在野黨共商國是，若有意願他隨時配合，但賴可能較習慣用自己設定的方式對在野黨訓話，要坐下來溝通交換不同看法，不是賴清德習慣採用的方式。

黃國昌說，作為國家領導人，很多事都在一念之間，與其透過私下管道請託，不如大家就開大門走大路，大家好好坐下來。針對總預算部分，為何無法接受行政院國會三讀通過的法律替軍人加薪，他想問賴清德為何不依法編利預算，替軍人加薪是錯誤的事嗎？給警消提高所得替代率是錯誤嗎？現在都要過年了，還要讓奉獻奉獻一輩子的警消跑到行政法院對政府提起中華民國最大的團體訴訟，國家應給警察給予更好的照顧。