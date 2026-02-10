賴總統邀五院院長茶敘 黃國昌盼韓國瑜苦心別被糟蹋

快訊

中央社／ 台北10日電

總統賴清德已邀五院院長新春後茶敘。民眾黨主席黃國昌今天說，去年立法院長韓國瑜本於一片好心參加茶敘，懇切呼籲賴總統停止大罷免，顯然沒被接納；今年韓國瑜本於憂國憂民的心胸接受邀請，希望韓國瑜的苦心不會再被糟蹋。

總統府發言人郭雅慧昨天表示，賴總統已邀請五院院長於新春後進行茶敘。黃國昌上午到新北市中和景新市場掃街，他在受訪時說，韓國瑜一向就是心胸寬大、憂國憂民，去年韓國瑜本於一片好心參加茶敘，並懇切呼籲賴總統停止大罷免。

黃國昌說，韓國瑜去年的苦心，顯然沒有被賴總統所接納，今年他相信韓國瑜願接受茶敘邀請，是本於憂國憂民心胸；希望這次賴總統能聽得下韓國瑜忠心建議，有時一些衝突跟對立根本沒必要，為了自己的政治利益，去激化社會對立衝突真的不是好事，希望今年韓國瑜的苦心不會再被糟蹋。

另外，檢調今天搜索無黨籍立委高金素梅國會辦公室，

黃國昌說，農曆春節前聽到這樣的消息蠻震驚，目前很多情況還不是很明確，沒辦法評論；他希望司法應該是捍衛公平正義的底線，不應該成為執政者打壓異己的工具。

媒體報導，民眾黨新北市三蘆議員初選民調，擬參選人周曉芸提起複查，民眾黨土樹三鶯議員擬參選人黃承鋒也提出複查。

黃國昌說，黨的初選機制都按照制度，當初民調機構由候選人抽籤決定，要幾家民調機構也是候選人決定；民眾黨堅持開大門走大路，透過制度化解所有可能的爭議。

黃國昌指出，三重蘆洲選區在執行初選過程中，民調機構的確出現一些意想不到、違反民調執行作業的狀況，且兩批不一樣的樣本，「回覆的狀況天差地遠」。

黃國昌說，相關調查報告初稿已出爐，今天下午會邀請學者專家到選決會，也會邀民調機構說明，並邀2名候選人列席，希望透過制度解決爭議。

