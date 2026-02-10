聽新聞
賴總統邀茶敘…在野籲別玩兩面手法 綠盼共好

聯合報／ 記者黃婉婷林銘翰李成蔭林麗玉邱書昱／台北報導

朝野緊張，對賴清德總統擬在春節後與五院院長會面，在野立委指出，期盼執政黨理性對話，解決拒編預算等根本問題，而非玩兩面手法；綠營立委則說，新的一年，期盼各院共好，互相尊重，而非彼此消抵，妨礙其他機關運作。

台北市長蔣萬安昨被問及立法院長韓國瑜將面諫賴總統，蔣說，他認同韓院長「立法與行政必須有效溝通」。

蔣萬安昨赴南港區里長座談，他表示，支持必要且合理的軍購案，厚植整體國防實力，但立法院也必須實質審查、嚴格把關；他認同韓國瑜院長，也一向主張立法與行政必須要有有效溝通。

國民黨立委賴士葆表示，賴清德總統應該學學前總統陳水扁的「衝突與妥協」，賴總統現在是只有「衝突沒有妥協」，期望賴總統以蒼生為念，只要有誠意溝通，總預算等事情都可以有解，具體做法就是回到過去以追加減預算方式處理，只要賴政府具體承諾包括依法給軍人加薪在內等法案即可。

國民黨立委林德福說，賴總統貴為國家領導人，應秉持公道客觀立場，讓任何福國利民政策都可獲得討論，但賴總統完全偏向一邊，說五院會面，但四院都是聽賴總統的，這樣硬幹會一事無成，還是希望賴總統拿出高度當調和者。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜說，韓國瑜是唯一有機會主持公道、促進預算實質審核的人，至今卻無作為，還想丟包給賴總統，期待韓國瑜展現擔當，負起責任。民眾黨團幹事長邱慧洳反批，賴總統才說要邀韓國瑜餐敘，陳培瑜卻對韓冷嘲熱諷，兩面手法不斷上演，「完全看不出誠意，令人厭煩」。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，會談最重要的是能使國家前進，當前最大困擾是總預算尚未審議，以及相關修法、立法造成各憲政機關運作困難，希望新的一年互相尊重、合作，而非互相消抵量能，若有歧見也要溝通對話。

韓國瑜 賴清德 陳培瑜 蔣萬安 賴士葆 林德福 吳思瑤
