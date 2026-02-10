賴總統春節後邀五院茶敘

總統府昨（9）日證實，將於農曆春節後邀請五院茶敘，時間仍待協調安排，賴總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。此次五院茶敘能否為朝野破冰，備受關注。

立法院長韓國瑜日前透露，總統將邀五院茶敘。總統府發言人郭雅慧昨日表示，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，賴總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識。

至於外界關注五院互動安排，郭雅慧說，賴總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流；不過考量各院公務繁忙，時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適時機舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更順暢。

據了解，韓國瑜此次擬在新春會面時當面提出建議，希望開啟對話、促進朝野融洽。

近來朝野關係緊張，總預算至今仍卡關。賴總統去年2月10日啟動憲政史上首次院際協調，在總統府大禮堂召集五院院長會商國政，會中達成五院建立密切溝通平台與合作機制，對外以國防和外交為重，對內以經濟民生為優先的三點共識。

去年12月15日，賴總統也曾邀請行政、立法、考試三院院長「國政茶會」，欲針對《財政收支劃分法》、年改法案、總預算三議題交換意見，但當時韓國瑜以立院為合議制為由婉拒參加，最終並未順利促成朝野破冰。據了解，賴總統始終希望展開朝野對話，也藉由五院間交換意見，解決國政難題；府方與韓國瑜方面仍持續保持聯繫，希望未來仍可進行五院間的國政討論。（記者歐芯萌、唐筱恬、周佑政、鄭媁）