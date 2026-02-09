盼化解僵局！韓國瑜透露將會見總統 府認邀五院院長：年節後合適時機舉行

立法院長韓國瑜日前透露，將在新春期間與賴清德總統會面時提出建議，盼能化解朝野僵局。總統府發言人郭雅慧今天表示，當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。

郭雅慧指出，至於外界關心五院互動安排，賴總統確已邀請五院院長於新春後進行茶敘，並誠摯歡迎五院院長出席交流；惟考量各院公務繁忙，相關時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。

韓國瑜日前接受媒體訪問時表示，賴總統新春期間可能會邀五院院長，他會正式提議，是否考慮「化」字，希望化解衝突。