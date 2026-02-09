陳培瑜喊話韓國瑜 負起責任促成預算審查

立法院長韓國瑜表示，總統賴清德過年時可能會邀五院院長會面，他會當面提建議。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今天表示，韓國瑜是唯一最有機會主持公道，促成預算實質審查的人，但到現在卻沒有作為，韓國瑜應負起責任，扛起擔當。

媒體報導，韓國瑜昨天受訪時說，過年時，賴總統可能會邀請五院院長會面，屆時他會當面向賴總統建議，是不是要考慮「化」這個字，「大事化小、小事化無、逢凶化吉」，中國文字「化」非常有妙用，朝野不斷衝突，對台灣老百姓一點幫助都沒有。

陳培瑜上午在立法院受訪表示，目前在立法院引起最大討論及社會高度關注的是，該審而沒有審的115年度中央政府總預算案及國防特別條例草案，不只美國關心，世界上非常多民主國家也都表示關心，希望台灣可以保護自己，發揮重要戰略角色。

不過，陳培瑜表示，可惜的是，韓國瑜是唯一最有機會主持公道，促進預算實質審查的人，到現在還沒有作為，還想丟包給賴總統。

陳培瑜說，韓國瑜作為一位只會訂便當、宣布立委生日快樂的立法院長，到底有什麼用處，只會丟包、甩鍋，不敢作為，甚至合理懷疑只肯聽國民黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文的指導，她呼籲韓國瑜負起責任，扛起擔當。

此外，對於涉及雙重國籍爭議的民眾黨立委李貞秀，陳培瑜說，李貞秀是否可以合法擔任公職，所有答案都在韓國瑜手上；李貞秀就職前，立法院可以調查相關文件，即使就職後，民眾提出諸多疑問，韓國瑜仍不願意盤點相關法規，只會空口說白話。

陳培瑜呼籲韓國瑜尊重法治及制度，她說，若讓一名有中國國籍的立委在台灣可以索取機密資料、參與機密會議，台灣的國安破口就是韓國瑜造成。