陳培瑜喊話韓國瑜 負起責任促成預算審查

中央社／ 台北9日電

立法院韓國瑜表示，總統賴清德過年時可能會邀五院院長會面，他會當面提建議。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今天表示，韓國瑜是唯一最有機會主持公道，促成預算實質審查的人，但到現在卻沒有作為，韓國瑜應負起責任，扛起擔當。

媒體報導，韓國瑜昨天受訪時說，過年時，賴總統可能會邀請五院院長會面，屆時他會當面向賴總統建議，是不是要考慮「化」這個字，「大事化小、小事化無、逢凶化吉」，中國文字「化」非常有妙用，朝野不斷衝突，對台灣老百姓一點幫助都沒有。

陳培瑜上午在立法院受訪表示，目前在立法院引起最大討論及社會高度關注的是，該審而沒有審的115年度中央政府總預算案及國防特別條例草案，不只美國關心，世界上非常多民主國家也都表示關心，希望台灣可以保護自己，發揮重要戰略角色。

不過，陳培瑜表示，可惜的是，韓國瑜是唯一最有機會主持公道，促進預算實質審查的人，到現在還沒有作為，還想丟包給賴總統。

陳培瑜說，韓國瑜作為一位只會訂便當、宣布立委生日快樂的立法院長，到底有什麼用處，只會丟包、甩鍋，不敢作為，甚至合理懷疑只肯聽國民黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文的指導，她呼籲韓國瑜負起責任，扛起擔當。

此外，對於涉及雙重國籍爭議的民眾黨立委李貞秀，陳培瑜說，李貞秀是否可以合法擔任公職，所有答案都在韓國瑜手上；李貞秀就職前，立法院可以調查相關文件，即使就職後，民眾提出諸多疑問，韓國瑜仍不願意盤點相關法規，只會空口說白話。

陳培瑜呼籲韓國瑜尊重法治及制度，她說，若讓一名有中國國籍的立委在台灣可以索取機密資料、參與機密會議，台灣的國安破口就是韓國瑜造成。

韓國瑜 陳培瑜 立法院
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

韓國瑜堅持保障立委問政 李貞秀：超越黨派展現院長高度

韓國瑜擬面諫賴總統盼化解朝野衝突 陳培瑜：沒作為還想甩鍋

韓國瑜曝總統新春邀五院長聚會 王義川：化解是好

總預算仍卡...韓國瑜新春將面諫賴總統 蔣萬安一句話認同

相關新聞

朝野僵局…府邀5院新春後茶敘 韓國瑜「化」字建言

今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案在立法院持續卡關，立法院長韓國瑜透露，將在賴清德總統與五院院長新春茶敘時，當面提...

冷眼集／和解契機 賴總統邀茶敘莫成政治大戲

今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案在立法院持續卡關，行政院長卓榮泰又再次對立院多數通過的眷改條例修正條文「不副署」...

賴總統春節後邀五院茶敘

總統府昨（9）日證實，將於農曆春節後邀請五院茶敘，時間仍待協調安排，賴總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好...

賴總統邀茶敘…在野籲別玩兩面手法 綠盼共好

朝野緊張，對賴清德總統擬在春節後與五院院長會面，在野立委指出，期盼執政黨理性對話，解決拒編預算等根本問題，而非玩兩面手法...

【即時短評】賴總統若不能放下我執 這杯「和解茶」能喝得春暖花開？

今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案在立法院持續卡關，行政院長卓榮泰又再次對立院多數通過的眷改條例修正條文「不副署」...

盼化解僵局！韓國瑜透露將會見總統 府認邀五院院長：年節後合適時機舉行

立法院長韓國瑜日前透露，將在新春期間與賴清德總統會面時提出建議，盼能化解朝野僵局。總統府發言人郭雅慧今天表示，當前台灣正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。