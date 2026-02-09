韓國瑜擬面諫賴總統盼化解朝野衝突 陳培瑜：沒作為還想甩鍋

國防預算、總預算持續卡關，立法院長韓國瑜昨天透露，賴清德總統新春期間可能會邀五院院長見面，他會正式提議，是否考慮「化」字，希望化解衝突。民進黨立院黨團書記長陳培瑜說，韓是唯一有機會主持公道、促進預算實質審核的人，至今卻無作為，還想丟包給賴總統，應展現擔當，負起責任。

陳培瑜指出，目前在立法院引起最大討論和社會共識的，就是該審而未審的總預算，以及國防採購特別條例，不是只有美國關心，世界上非常多民主國家也是如此，希望台灣可以保護自己，發揮重要戰略角色，促進更多的民主國家合作。

陳培瑜續指，但很可惜，韓國瑜是唯一有最有機會主持相關公道，促進預算實質審核的人，但到現在沒有作為，還想丟包賴清德總統，「有一個只會訂便當，或是宣布生日快樂的韓院長，到底有什麼用處？只會丟包，只會甩鍋，沒有擔當 不敢作為。」

她說，甚至還要合理懷疑，韓國瑜只肯聽藍白立院黨團總召傅崐萁、黃國昌，或國民黨主席鄭麗文相關指導，「韓國瑜院長，請你拿出肩膀，負起責任，扛起擔當」。