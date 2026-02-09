韓國瑜曝總統新春邀五院長聚會 王義川：化解是好

民進黨立委王義川今早陪同正國會北市議員參選人張銘祐、林子揚登記。媒體問到有關賴清德總統將在新春時間邀請五院院長聚會，王義川說，化解這些事情是好，而且立法院長韓國瑜願意講、也願意協助國民黨放棄這些義氣之爭，讓台灣趕快回到正軌。

立法院長韓國瑜8日受訪透露，賴清德總統過年時，可能會邀請五院院長去，所以他正式向總統提議，考慮「化」這個是，大事化無、小事化無、逢凶化吉，否則永遠衝突，對台灣老百姓一點幫助都沒有。

王義川說，韓國瑜是國會議長，願意出來提出這樣的建言是好事，以韓院長的高度，願意出來講，那應該也願意協助國民黨，大家就要放棄這些義氣之爭，讓台灣趕快回到正軌，國會回到正常軌道，非常樂觀韓院長說法。

他也說，總統請五院院長大家聚會，化解這些事情，都是好事。