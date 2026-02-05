白擬修戒嚴法限立院24小時內追認 馬文君贊成盼藍合作修法

民眾黨立院黨團昨提出持續推動「戒嚴法」修法，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，由過去立法院追認期1個月內，縮短至24小時內送至立院追認，否則就失去效力。國民黨立委馬文君說，她樂觀其成，且過去也曾提修法2方向，包括24小時內送至立院追認，及明文保護立委在宣告戒嚴後，仍能不受阻撓開會、自由投票、決議追認與否。

馬文君指出，中華民國得來不易的民主憲政，不容有獨裁傾向領導人倒行逆施。民眾黨立院黨團公布新會期優先法案，針對戒嚴法修法，她樂觀其成。馬文君說，韓國總統尹錫悅2024年底宣布戒嚴後，她就提出戒嚴法有疑慮，認為有修正必要。

馬文君說，雖然憲法賦予總統宣布戒嚴的權力，但也明定須經「立法院通過或追認」的制衡力量。但現行戒嚴法第1條第2款規定，總統宣布戒嚴後，應於1個月內提交立法院追認，在立法院休會期間，應於復會時即提交追認。從總統宣告戒嚴到移請立法院追認，這段時間可能長達一個月，中間會發生什麼事，沒人知道。

馬文君質疑，若發生像韓國戒嚴的緊急事態，青鳥包圍立法院，或軍警根據戒嚴令，阻撓立法委員開會怎麼辦？她當時就針對戒嚴法修法提出兩大方向，一是明定總統宣告戒嚴，需在24小時內獲得立法院至少過半數追認，未獲追認，或者未過半數，戒嚴失效；二是明文保護立委在宣告戒嚴後，仍能不受阻撓開會、自由投票、決議追認與否。

馬文君認為，唯有透過修法才能確保台灣若發生「戒嚴」等狀況，立法院能代表人民確保民主及社會狀況穩定，盼新會期藍白可以一起合作力促修法。