行政院至今未編列提高退休警消所得替代率相關預算，藍委去年向監察院檢舉行政院長卓榮泰，退警團體也按鈴申告卓榮泰瀆職。就兩案進度，國民黨立委吳宗憲透露目前沒有回應，但他會行文詢問；退警團體代表透露案件不予處理，令其直呼「到底跟他們有何深仇大恨」？

立法院去年三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高退休警消所得替代率，保障其退休生活，但行政院未編列相關預算。民眾黨主席黃國昌與數百名退休警消今上午前往台北高等行政法院，提起集體訴訟要求政院編列警消退休金預算。政院也表示，已對「軍人待遇條例」以及「警察人員人事條例」2項法案聲請釋憲。

針對卓榮泰拒絕編列預算，全國退休警察總會指退警權益遭漠視，去年9月動員上百人前往台北地檢署，按鈴控告卓榮泰涉犯瀆職等罪。國民黨立委吳宗憲、黃建賓去年10月舉行記者會並向監察院提出檢舉，要求監察院啟動調查程序展開，依法提案彈劾行政院長、糾正行政院，並公開調查結果。

詢及目前案件進度，吳宗憲說，目前沒有任何回應，他會行文詢問。大家都可以看得出來，監察院其實不是很公正，但他會等回覆，才有辦法評斷拖延這麼久，到底是有什麼問題。

全國退警總會榮譽會長耿繼文表示，北檢有回覆稱「檢舉事證不明確」，所以沒有了，就搓掉了。他不諱言北檢在替行政院打掩護，檢察官有配合的都會升官，不配合的就打入偏遠地區。行政院對於立法院三讀通過、總統府公告的法律，必須依法執行，若國家上上下下的公務人員都上行下效，比照行政院不依法行政，國家大亂，行政院不能帶頭亂。

耿繼文質疑，不依法編列預算，到底跟他們有深仇大恨？假如有，請告訴他們，他們來改善；若無，則應該清楚跟大家講，跟警消沒有深仇大恨。「在職時，我們沒有做錯事，我們沒有犯法。我們退休了，我們也沒有殺人放火、作奸犯科。」

耿繼文說，很多老退警為了複審跟行政訴訟，翻箱倒櫃找當年「退休審定函」，但很多人都找不到，跑回原來的退休服務機關重新申請，還要老眼昏花地填寫資料折騰。呼籲行政院，該發的就發，該給的就給，不要讓退休警消失望，這些人曾為國家社會出生入死，也才不會讓現職的警消人員寒心。