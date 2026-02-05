民眾黨率百名退休警消提團體訴訟 政院：已對修法聲請釋憲

民眾黨主席黃國昌今天率數百名退休警消上午前往台北高等行政法院，提起集體訴訟要求政院編列警消退休金預算。行政院表示，尊重民眾訴訟權利，但立法院的權力是審查預算而非編列預算，不應侵害行政權，行政院現已針對相關法案聲請釋憲，若判決未違憲，將追溯補齊。

立法院會去年8月22日三讀通過攸關志願役加薪、警消退休金加給的「軍人待遇條例」以及「警察人員人事條例」。不過，行政院質疑相關修法違反權力分立，因此針對兩項法案提出釋憲。

對於警消不滿並提出團體訴訟，行政院發言人李慧芝今天指出，政府非常照顧警消與軍公教人員，近年持續調升各項福利以及待遇，2018年至2025年就連續4次為軍公教整體加薪，並提升各種加給；行政府也尊重一般民眾採取司法程序的權利。

話鋒一轉，李慧芝重申，立法院權利是審查預算而非編列預算，立法院應該要尊重政院，不能跨越權力分立、侵害行政權；行政院已經針對兩項法案申請釋憲，若憲法法庭認為沒有違憲，政院會馬上調整、追溯補齊，相關人員權益不會受到影響。