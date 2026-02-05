快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

民眾黨主席黃國昌今天率數百名退休警消上午前往台北高等行政法院，提起集體訴訟要求政院編列警消退休金預算。行政院表示，尊重民眾訴訟權利，但立法院的權力是審查預算而非編列預算，不應侵害行政權，行政院現已針對相關法案聲請釋憲，若判決未違憲，將追溯補齊。

立法院會去年8月22日三讀通過攸關志願役加薪、警消退休金加給的「軍人待遇條例」以及「警察人員人事條例」。不過，行政院質疑相關修法違反權力分立，因此針對兩項法案提出釋憲。

對於警消不滿並提出團體訴訟，行政院發言人李慧芝今天指出，政府非常照顧警消與軍公教人員，近年持續調升各項福利以及待遇，2018年至2025年就連續4次為軍公教整體加薪，並提升各種加給；行政府也尊重一般民眾採取司法程序的權利。

話鋒一轉，李慧芝重申，立法院權利是審查預算而非編列預算，立法院應該要尊重政院，不能跨越權力分立、侵害行政權；行政院已經針對兩項法案申請釋憲，若憲法法庭認為沒有違憲，政院會馬上調整、追溯補齊，相關人員權益不會受到影響。

行政院 立法院 軍公教 釋憲 退休金 憲法法庭
相關新聞

藍白修法連發…政院：不副署是憲法賦予行政院長的權利 三條件下審慎使用

藍白聯手通過國軍老舊眷村改建條例、衛星廣播電視法、黨產條例及攸關助理費補助的立法院組織法等多項修法，各界關注府院如何評估...

拒增編退警預算告卓揆瀆職…耿繼文：北檢不處理 配合都會升官

行政院至今未編列提高退休警消所得替代率相關預算，藍委去年向監察院檢舉行政院長卓榮泰，退警團體也按鈴申告卓榮泰瀆職。就兩案...

民眾黨率百名退休警消提團體訴訟 政院：已對修法聲請釋憲

民眾黨主席黃國昌今天率數百名退休警消上午前往台北高等行政法院，提起集體訴訟要求政院編列警消退休金預算。行政院表示，尊重民...

政院遲未編退休俸新制預算 警消提行政訴訟批「賴帳」

國會去年三讀通過「警察人員條例」，行政院卻遲未編列警察退休俸新制預算，民眾黨與警、消團體今向台北高等行政法院提起團體行政...

國防預算卡關又強調重視北京 旅美學者：美會直覺理解國民黨不可靠

美國兩黨國會議員接連發聲質疑台灣在野黨議員杯葛國防預算，旅美學者翁履中昨表示，國民黨被美國參議員點名批判，一點都不意外，...

賴總統再呼籲在野：盡速完成總預算案、國防特別條例審議

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，立法院已結束第十一屆第四會期，再次呼籲朝野各黨，能以民生經濟與國家安全...

