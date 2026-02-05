快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

政院遲未編退休俸新制預算 警消提行政訴訟批「賴帳」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
民眾黨與警、消團體今向台北高等行政法院提起團體行政訴訟，上百名警消集結法院外高喊「政府還錢」，痛批政府「賴帳」，隨後正式向法院遞狀提告。記者李隆揆／攝影
民眾黨與警、消團體今向台北高等行政法院提起團體行政訴訟，上百名警消集結法院外高喊「政府還錢」，痛批政府「賴帳」，隨後正式向法院遞狀提告。記者李隆揆／攝影

國會去年三讀通過「警察人員條例」，行政院卻遲未編列警察退休俸新制預算，民眾黨與警、消團體今向台北高等行政法院提起團體行政訴訟，上百名警消集結法院外高喊「政府還錢」，痛批政府「賴帳」，隨後正式向法院遞狀提告。

民眾黨主席黃國昌說，今天與退休警、消人員齊聚台北高等行政法院面前，這些警消人員過去數十年奉獻自己青春，只為台灣人民能安居樂業，如今不僅想爭取個人權益，也要捍衛中華民國的民主法治

從今年1月6日宣布要為所有退休警消提起團體訴訟，到1月23日截止，有至少2000人提件參與訴訟，這是我國史上對政府起訴人數最多、規模最大的一次，大家關心的是，我國的民主法治走到現在，政府為何還能不負起應有的責任，法律三讀通過、經總統公布後，還能雙手一拍、不編預算執行，「就不給你錢」。

中華民國的法治不是賴清德政府說了算，今天提起團體訴訟爭取權益只是第一步，希望政府知錯能改、迷途知返，不要等到警消人員無法好好享受自己的退休生活，被逼上街頭，政府才願意面對人民；今年正式向法院遞狀提告，希望法院速審速決，本案在法律上沒什麼爭點，就是「政府欠錢還錢」。

中國民國退休警察人員協會榮譽總會長耿繼文說，針對政府機關的不作為，去年9月就按鈴控告行政院長卓榮泰瀆職，行政院又聲請釋憲和暫時處分，如今更進一步提起行政訴訟，相關團體想說的是，這些退休人員從前犧牲家庭和健康，為的是國家社會安寧，直到任務完成才退休，政府先說沒錢支付警消年金，所以年金改革，後來提高老農津貼，又說有錢發，「一個國家怎會有兩種不同答案？難道政府跟警、消有什麼深仇大恨？」

消防署前副署長謝景旭說，今天向法院提起團體行政訴訟，心中充滿無奈，不是要製造對立或享受特權，只是要爭取遲來的公平正義，消防員平均生命比其他公務員少5至10歲，仍從未逃避對國家社會的責任，現在退休後已經無力尋找其他工作，面臨生活困窘，情何以堪。

相關團體不是反對改革，是反對「不公平」的改革，依法行政是政府責無旁貸的責任，請讓下一輩警、消知道，辛苦是有意義的、信賴是不能跳票的，政府應該給退休警、消合理安穩的退休生活。

民眾黨台北市議員張志豪說，過去33年多次親眼見證警、消人員義無反顧衝向危險，日前發生隨機攻擊案，就是這群人在民眾四散逃避時，往反方向衝去，而他已不知參加過多少次警、消同仁公祭，這種傷痛是旁人無法體會的。

當這些辛苦的警消退休、卸下英勇的戰袍，結果退休金短少，生活受影響，這是國家該對他們做的事情嗎？今天警校人員只是想爭取自己應有的權益，呼籲賴政府不要再欠警消一分一毛。

民眾黨與警、消團體今向台北高等行政法院提起團體行政訴訟，上百名警消集結法院外高喊「政府還錢」，痛批政府「賴帳」，隨後正式向法院遞狀提告。記者李隆揆／攝影
民眾黨與警、消團體今向台北高等行政法院提起團體行政訴訟，上百名警消集結法院外高喊「政府還錢」，痛批政府「賴帳」，隨後正式向法院遞狀提告。記者李隆揆／攝影
民眾黨與警、消團體今向台北高等行政法院提起團體行政訴訟，上百名警消集結法院外高喊「政府還錢」，痛批政府「賴帳」，隨後正式向法院遞狀提告。記者李隆揆／攝影
民眾黨與警、消團體今向台北高等行政法院提起團體行政訴訟，上百名警消集結法院外高喊「政府還錢」，痛批政府「賴帳」，隨後正式向法院遞狀提告。記者李隆揆／攝影

行政院 台北高等行政法院 法治
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

指黨產條例修法有漏洞 經民連促政院拒絕副署

模擬隨機攻擊情境！竹縣警攜手百貨演練強化商圈安全防護

台南養生館男持刀隨機攻擊2路人 無法控制有反覆犯罪之虞遭裁押

肯定住宅法修正 民團：後續針對社住興辦退縮要求政院持續興建

相關新聞

政院遲未編退休俸新制預算 警消提行政訴訟批「賴帳」

國會去年三讀通過「警察人員條例」，行政院卻遲未編列警察退休俸新制預算，民眾黨與警、消團體今向台北高等行政法院提起團體行政...

國防預算卡關又強調重視北京 旅美學者：美會直覺理解國民黨不可靠

美國兩黨國會議員接連發聲質疑台灣在野黨議員杯葛國防預算，旅美學者翁履中昨表示，國民黨被美國參議員點名批判，一點都不意外，...

賴總統再呼籲在野：盡速完成總預算案、國防特別條例審議

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，立法院已結束第十一屆第四會期，再次呼籲朝野各黨，能以民生經濟與國家安全...

防執政濫權…立院新會期白營優先修戒嚴法 限24hr國會追認

立法院新會期2月24日開議，民眾黨團今天公布優先法案，包括不在籍投票專法、4000億元對美軍購特別條例、台灣未來帳戶特別...

民眾黨曝優先法案！盯國防採購看緊荷包 黨團總召：特殊採購要更嚴格

民眾黨新會期要看緊政府錢包！黨團4日公布新會期優先法案，包括黨版《國防特別條例》、《政府採購法》、《戒嚴法》、三班護病比等法案。黨團總召陳清龍強調，政府採購需要設立資格限制，特殊採購要更嚴格，才能減少弊端；副總召王安祥強調，國防採購項目需要明確，政府也要詳細說明不同軍購如何彼此配合。

民主黨參議員也批在野黨擋軍購 謝龍介：挺國防但拒當凱子

繼美國共和黨參議員批我國在野黨杯葛國防預算後，又有美國民主黨參議員再批。國民黨立委謝龍介今表示，要國防也要有正常軍購，不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。