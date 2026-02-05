政院遲未編退休俸新制預算 警消提行政訴訟批「賴帳」

國會去年三讀通過「警察人員條例」，行政院卻遲未編列警察退休俸新制預算，民眾黨與警、消團體今向台北高等行政法院提起團體行政訴訟，上百名警消集結法院外高喊「政府還錢」，痛批政府「賴帳」，隨後正式向法院遞狀提告。

民眾黨主席黃國昌說，今天與退休警、消人員齊聚台北高等行政法院面前，這些警消人員過去數十年奉獻自己青春，只為台灣人民能安居樂業，如今不僅想爭取個人權益，也要捍衛中華民國的民主法治。

從今年1月6日宣布要為所有退休警消提起團體訴訟，到1月23日截止，有至少2000人提件參與訴訟，這是我國史上對政府起訴人數最多、規模最大的一次，大家關心的是，我國的民主法治走到現在，政府為何還能不負起應有的責任，法律三讀通過、經總統公布後，還能雙手一拍、不編預算執行，「就不給你錢」。

中華民國的法治不是賴清德政府說了算，今天提起團體訴訟爭取權益只是第一步，希望政府知錯能改、迷途知返，不要等到警消人員無法好好享受自己的退休生活，被逼上街頭，政府才願意面對人民；今年正式向法院遞狀提告，希望法院速審速決，本案在法律上沒什麼爭點，就是「政府欠錢還錢」。

中國民國退休警察人員協會榮譽總會長耿繼文說，針對政府機關的不作為，去年9月就按鈴控告行政院長卓榮泰瀆職，行政院又聲請釋憲和暫時處分，如今更進一步提起行政訴訟，相關團體想說的是，這些退休人員從前犧牲家庭和健康，為的是國家社會安寧，直到任務完成才退休，政府先說沒錢支付警消年金，所以年金改革，後來提高老農津貼，又說有錢發，「一個國家怎會有兩種不同答案？難道政府跟警、消有什麼深仇大恨？」

消防署前副署長謝景旭說，今天向法院提起團體行政訴訟，心中充滿無奈，不是要製造對立或享受特權，只是要爭取遲來的公平正義，消防員平均生命比其他公務員少5至10歲，仍從未逃避對國家社會的責任，現在退休後已經無力尋找其他工作，面臨生活困窘，情何以堪。

相關團體不是反對改革，是反對「不公平」的改革，依法行政是政府責無旁貸的責任，請讓下一輩警、消知道，辛苦是有意義的、信賴是不能跳票的，政府應該給退休警、消合理安穩的退休生活。

民眾黨台北市議員張志豪說，過去33年多次親眼見證警、消人員義無反顧衝向危險，日前發生隨機攻擊案，就是這群人在民眾四散逃避時，往反方向衝去，而他已不知參加過多少次警、消同仁公祭，這種傷痛是旁人無法體會的。