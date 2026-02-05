聽新聞
白擬修戒嚴法限立院24小時內追認 沈伯洋：惡劣 瓦解防衛機制
民眾黨立院黨團昨天表示，將持續推動「戒嚴法」修法，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，由過去立法院追認期1個月，大幅縮短至需在24小時內送至立院追認，否則就失去效力。民進黨立委沈伯洋表示，真沒想到台灣會走到這一步，真的是會氣到笑出來。
沈伯洋指出，兩年前藍白上任後，第一波聯手通過的法案之一就是「緊急命令追認，改為記名投票」。當時他很困惑，緊急命令通常是國家面臨危急的時刻，例如戰爭前的衝突等，原本的無記名投票改為記名，等於是要立委在敵方的注視、威脅下，公開表態。
沈伯洋說，兩年前就挖了這個洞，然後兩年後的今天，民眾黨決定把洞挖得更深，要修法要求戒嚴狀態中，立法院必須在24小時內完成追認。意思是如果戰爭爆發，全體立委要在24小時內集結、開會並表決，只要這24小時內湊不齊人，緊急狀態直接失效，國家防衛機制，會直接自動瓦解。
沈伯洋表示，這比他預測的還惡劣，而且在他看來，連最簡單的「中國人不能當立委」，立法院長韓國瑜都不會執行了，所以也不要管藍白了，大家先想好緊急狀況的時候，該怎麼有效的，在沒有法律工具下，應對敵國威脅，並且對內有效指揮。
