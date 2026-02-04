防執政濫權…立院新會期白營優先修戒嚴法 限24hr國會追認

立法院新會期2月24日開議，民眾黨團今天公布優先法案，包括不在籍投票專法、4000億元對美軍購特別條例、台灣未來帳戶特別條例及人工生殖法都入列。此外，民眾黨團也將積極推動修正戒嚴法，緊急情況下政府宣布戒嚴，從立院應於一個月追認，限縮為24小時，以防止執政濫權。

民眾黨執行不分區立委兩年條款，立法院黨團迎來部分成員換血。民眾黨團上午舉行「人民優先，民生優先」記者會，除了說明新會期要推動的優先法案，民眾黨主席黃國昌也逐一介紹6名新任立委，宣布立委陳清龍、王安祥及邱慧洳接任黨團幹部。

黃國昌在開頭致詞時表示，今天苗栗不幸發生隨機殺人事件，有兩名英勇員警受到嚴重傷害，民眾黨團希望一切平安無事，然而也凸顯還有很多重要法案，由於立法怠惰無法被好好處理。

黃國昌指出，民眾黨執行兩年條款，6名新任立委已經完成宣誓就職，現在的立法院黨團責任重大，必須擔負承先啟後的責任，包括過去2年努力推動但尚未排審的法案，還有未來要推出的相關修法，「希望珍惜2年時間，積極在卸任前完成三讀。」

黃國昌也宣布新會期黨團幹部，分別為總召陳清龍、副總召王安祥及幹事長邱慧洳，未來三人將分別負責交通委員會、外交及國防委員會、社會福利及衛生環境委員會。

民眾黨團總召陳清龍說，現在雖然是立法院休會期間，民眾黨新科立委各自積極準備，因此率先提出新會期優先法案，民眾黨團不會停下改革的腳步，延續前立委黃國昌帶領的立法院黨團，未來會確保相關法案無法接軌、延續推動。

根據民眾黨團公布的優先法案，包括租賃住宅市場發展及管理條例、不在籍投票專法、戒嚴法、保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例、促進資料創新利用發展條例、國營事業管理法、老年農民福利津貼暫行條例、台灣未來帳戶特別條例、虛擬資產服務法。

另外，還有大學法、國民體育法、營養午餐專法、政府採購法、發展觀光條例、新聞媒體與數位科技平台公平發展法、刑法、刑事訴訟法、法官法、人工生殖法、醫療法及全民健康保險法等。

不過，今年度中央政府總預算、對美軍購特別條例持續卡關，行政院長卓榮泰多次喊話在野黨坐下來談。陳清龍對此表示，只要行政院依法編列警消退休金、軍人加薪等預算項目，立法院就可以開始審查今年度總預算。

媒體詢問，民眾黨立委李貞秀持續遭到綠營攻擊，民眾黨團是否有考慮與民進黨團合作。陳清龍聽聞後說，「從來沒有說要跟民進黨合作」，民眾黨團開大門走大路，只要是任何福國利民的法案，「不管民進黨國民黨，大家一起坐下來為國家合作。」