民眾黨曝優先法案！盯國防採購看緊荷包 黨團總召：特殊採購要更嚴格

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨4日公布新會期優先法案，主力包括國防、政府採購，還有三班護病比等法案。（民眾黨團提供）
民眾黨新會期要看緊政府錢包！黨團4日公布新會期優先法案，包括黨版《國防特別條例》、《政府採購法》、《戒嚴法》、三班護病比等法案。黨團總召陳清龍強調，政府採購需要設立資格限制，特殊採購要更嚴格，才能減少弊端；副總召王安祥強調，國防採購項目需要明確，政府也要詳細說明不同軍購如何彼此配合。

民眾黨新立委4日出席說明法案，包括陳清龍、王安祥，還有邱慧洳、洪毓祥、蔡春綢與李貞秀，以及留任的陳昭姿與劉書彬。

修法杜絕弊案與肥貓

黨團總召陳清龍表示，在交通委員會將會推動《政府採購法》修法、還有媒體議價法案；財政委員會則會著重推動《台灣未來帳戶特別條例》，教文委員會則是《大學法》、《國民體育法》等；經濟委員會則會修正《國營事業管理法》，杜絕酬庸肥貓；外交國防委員會方面，民眾黨有提出黨版《國防特別條例》，會繼續推動。

陳清龍表示，內政委員會將會推動《租賃住宅市場發展及管理條例》、不在籍投票、《戒嚴法》修正；司法法制委員會將會推動無期徒刑不得假釋、避免無限抗告等修正。陳清龍表示，採購方面，投標廠商基本資格要求要強化，將納入財務能力最低門檻，且特殊與巨額採購資格要更嚴格。

強化特別採購監督

針對《國防特別條例》，民眾黨副總召王安祥強調，絕對支持透過軍購強化自我防衛能力、整合聯合作戰能力，但反對黑箱的空白授權、規避監督與情緒勒索，且採購項目明確，都是美國已經公告的項目，希望清楚地羅列出來，且相關預算不可以成為常態，4千億要1年1期，經過立法院審查後才能延續辦理。

王安祥也強調，特別條例通過1個月以內，行政院要進行專案報告，讓立法院知道過去5年內採購項目與到貨時間，此次採購與前面軍購如何配合，還有怎樣強化聯合防衛能力，並了解後製期程與交貨時間，以及軍隊人員與後勤補給、資通訊等領域要如何規劃，最後則是要評估是否影響社福預算，且採購金額超過3千萬美元要納入供應鏈合作規劃。

三班護病比要三讀

民眾黨立委邱慧洳表示，新會期將要推動三班護病比入法、保障醫事人員薪資、爭取校護久任獎金與提升醫師診察費。

她歎說，雖然三班護病比上個會期已經逕付二讀，但衛福部與醫界還有意見，但護理人員缺乏保障，恐導致離職潮，進而引發醫院關床潮，損害民眾的就醫權，因此新會期盼能全力推動儘速入法。

特別條例 國防 民眾黨

特別條例 國防 民眾黨
