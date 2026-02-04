民主黨參議員也批在野黨擋軍購 謝龍介：挺國防但拒當凱子
繼美國共和黨參議員批我國在野黨杯葛國防預算後，又有美國民主黨參議員再批。國民黨立委謝龍介今表示，要國防也要有正常軍購，不當凱子也不做凱子軍購，美國好朋友不要聽信執政黨片面之言，應該跟在野黨溝通了解。
美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今引用美國媒體報導，在社群平台表示，在不是削弱台灣防衛能力的時候，削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，此時中國的威脅正在加劇，台灣立法院應該重新考慮這項決定。
謝龍介表示，我方需要國防，也要有正常的軍購，不當凱子，也不做凱子軍購。所以在野黨會很嚴格、謹慎地審視所有的軍事採購，並沒有所謂得杯葛國防預算，也沒有所謂的惡意刪除，這是完全造謠。
謝龍介指出，希望美國的好朋友，不要聽信執政黨片面之言，應該跟在野黨溝通了解。我國有駐美代表處，國民黨也有，民眾黨不是也剛從華府回來嗎？這種出口轉內銷、獲取政治利益的手段已不新奇，相信已看得很清楚。
謝龍介強調，今天是民意告訴立委要嚴格審查，編這麼多的錢，到底有沒有買到適合台灣的武器？這點要很嚴格地守住立場，是民意要求，尤其是支持民進黨的朋友，一定要支持軍購，但不支持凱子軍購。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言