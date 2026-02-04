立院付委在野國防預算 美議員：現在非削弱國防時機
行政院版、為期8年、規模1.25兆元的國防特別條例遭立法院否決，改由民眾黨團版本付委審查，引發美國立法部門關切。1月訪台的參議員加勒戈今天發文指出，中國威脅加劇，現在絕非削弱台灣國防的時候。
繼共和黨籍參議院軍事委員會主席韋克爾（RogerWicker）及參議員蘇利文（Dan Sullivan）昨天在社群平台X發文，關切在野黨主導的國防特別條例版本交付委員會審查後，民主黨籍參議員加勒戈（RubenGallego）下午也表示，刪減國防預算將削弱對關鍵武器系統的投資，而此時中國的威脅正不斷升高，台灣立法院應重新考慮這項決定。
加勒戈於1月下旬訪問台灣，是今年首位訪台的美國國會議員，期間曾與總統賴清德、副總統蕭美琴等政府高層會晤。
立法院1月30日由民眾黨與國民黨挾人數優勢通過提議，將民眾黨團所提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」交付委員會審查，同時封殺行政院提出的版本。
民眾黨團版本列出6項採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統等，總經費上限為4000億元，採一年一期方式編列。
國防部戰略規劃司司長黃文啓1月27日指出，民眾黨團版本只著重裝備採購，未納入相關配套措施，若立法院強行通過，恐使國防部難以執行，甚至衍生後續問題。
韋克爾昨天則表示，看到台灣反對黨在立法院大幅削減賴總統提出的國防預算，令他感到失望。對此，國民黨回應指出，國民黨一向支持國防預算，並對韋克爾在資訊不充分情況下發表相關言論，表達遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言