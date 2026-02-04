立院付委在野國防預算 美議員：現在非削弱國防時機

快訊

中央社／ 華盛頓3日專電

行政院版、為期8年、規模1.25兆元的國防特別條例遭立法院否決，改由民眾黨團版本付委審查，引發美國立法部門關切。1月訪台的參議員加勒戈今天發文指出，中國威脅加劇，現在絕非削弱台灣國防的時候。

繼共和黨籍參議院軍事委員會主席韋克爾（RogerWicker）及參議員蘇利文（Dan Sullivan）昨天在社群平台X發文，關切在野黨主導的國防特別條例版本交付委員會審查後，民主黨籍參議員加勒戈（RubenGallego）下午也表示，刪減國防預算將削弱對關鍵武器系統的投資，而此時中國的威脅正不斷升高，台灣立法院應重新考慮這項決定。

加勒戈於1月下旬訪問台灣，是今年首位訪台的美國國會議員，期間曾與總統賴清德、副總統蕭美琴等政府高層會晤。

立法院1月30日由民眾黨與國民黨挾人數優勢通過提議，將民眾黨團所提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」交付委員會審查，同時封殺行政院提出的版本。

民眾黨團版本列出6項採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統等，總經費上限為4000億元，採一年一期方式編列。

國防部戰略規劃司司長黃文啓1月27日指出，民眾黨團版本只著重裝備採購，未納入相關配套措施，若立法院強行通過，恐使國防部難以執行，甚至衍生後續問題。

韋克爾昨天則表示，看到台灣反對黨在立法院大幅削減賴總統提出的國防預算，令他感到失望。對此，國民黨回應指出，國民黨一向支持國防預算，並對韋克爾在資訊不充分情況下發表相關言論，表達遺憾。

