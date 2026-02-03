美參議員批在野砍國防預算 林沛祥表遺憾：未準確掌握事實

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照片

美國參議院軍委會主席韋克爾表示，對台灣在野黨在立法院大幅刪減國防預算感到失望，中國大陸威脅加劇，立法院應重新考慮。國民黨立法院黨團書記長林沛祥說，對於美方盟友發表評論，未準確掌握台灣國內審議程序的事實，造成不必要的誤會與外界錯誤印象，深表遺憾。

林沛祥表示，媒體報導「在野黨大幅刪減國防預算」，民國115年中央政府總預算案及行政院版強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例，均擱置程序委員會，民眾黨立法院黨團版軍購條例草案，雖然付委，但尚未進行審查，並無最終定案，何來刪減之說。任何外界將立法院尚未開始全面審查的預算程序，解讀為已刪除或大幅減項，均屬誤會或過度解讀，我方對此錯誤表述，表示關切與澄清。

林沛祥說，立法委員依法行使預算審查權，依法不可任意違法行使職權。審查任何政府提出總預算，包括國防相關支出，皆應在國會法制框架內，秉持程序正義與法治精神進行。國會議員不應，也不會在執行職責時，違反相關法律規範。對於任何含沙射影或暗示違法審查總預算的言論，我方予以高度重視，並保留後續法律及政治回應之權利。

林沛祥表示，我方一貫堅定支持強化國家防衛能力，將持續支持中央政府在合法合憲框架下，充實國防力量的努力。我方高度重視與國際盟友軍事合作與信任關係，期待盟友履約交付相關裝備與支援，實質提升我國防衛能力。

林沛祥說，從目前交流情況觀察，美國部分盟友或政要之言論，可能基於對台灣立法院程序與政治運作的不完整認知，產生誤解。對於美方盟友因此發表評論，未準確掌握台灣國內審議程序的事實，造成不必要的誤會，與外界錯誤印象，我方深表遺憾，期盼未來能有更充分、直接與正確的溝通管道，以避免類似誤解擴大。

林沛祥指出，我方將持續以建設性態度，正視國防議題及與友邦間的互信合作，共同維護區域安全與台海穩定。

國防預算 林沛祥 立法院 美國 國民黨 民眾黨

