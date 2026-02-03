聽新聞
0:00 / 0:00
美參議員批在野刪國防預算 國民黨：資訊不充分 甚感遺憾
美國參議院軍委會主席韋克爾透過社群平台指出，台灣在野黨在立法院大幅刪減國防預算感到失望，中國大陸威脅加劇，立法院應重新考慮。國民黨今天說，國民黨向來支持國防預算，對於韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。
國民黨指出，美國總統川普預計四月訪問中國大陸，增進中美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢，穩定區域局勢的開路先鋒。
國民黨對民進黨提出質問，20萬軍人每月每人加薪3萬元，一個月60億元，一年加年終800億元，8年6400億元，民進黨為什麼不同意。
國民黨說，美國士兵平均月薪新台幣7萬元，士官長可月領31萬元，中士薪水比台灣的少將還高。請問韋克爾，當台灣美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？韋克爾會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨？美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言