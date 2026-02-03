聽新聞
綠：總統與社會期待韓國瑜發揮功能 促立院速審總預算

中央社／ 台北3日電

總統賴清德請託立法院長韓國瑜發揮功能，讓立法院盡速審議中央政府總預算案。身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天說，這不只是賴總統的喊話，更是整體社會的期待，各界集氣，希望立法院新會期可以審查總預算案、支持軍購

立法院第11屆第5會期上午開始報到，預訂24日開議。

賴總統2日表示，中央政府總預算案持續卡關，立法院卻強行表決通過修正黨產條例等法案，希望全民評評理，他也請託韓國瑜發揮功能，讓總預算案盡速完成審議。

吳思瑤在立法院接受媒體聯訪指出，賴總統對於立法院的喊話，不只是他個人基於國家元首要維護憲法體制、促進國家進步、捍衛人民權益，更是整體社會的期待。

吳思瑤說，各界可以把立法院新會期是否審查總預算案、支持軍購等，作為所有台灣人民的新年新願望，大家一起集氣。

媒體問到，美國參議院軍委會主席韋克爾（RogerWicker）推文指出，看到台灣反對黨在立法院中大幅削減賴總統提出的國防預算，讓他感到失望。原本的預算提案是為急需的武器系統提供資金。鑑於中國威脅日益加劇，台灣立法院應該重新考慮。

吳思瑤認為，韋克爾向台灣的在野黨喊話，台美軍購合作有迫切必要，且韋克爾在國共兩黨智庫論壇舉行的當下發文，各界可以解讀到美方的訊息，「向中國擋軍購說不」。

