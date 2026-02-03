立院新會期 黃國昌：民眾黨團4日說明優先法案

台灣民眾黨主席黃國昌今天陪同民眾黨新任立委宣誓就職暨報到。立法院新會期展開，黃國昌受訪表示，民眾黨團4日將召開記者會說明優先法案，接下來民眾黨團三長也會跟國民黨團三長見面，交換意見。

此外，媒體報導，投入民眾黨桃園市中壢選區議員初選的媒體人毛嘉慶，遭爆對女黨工言語騷擾。黃國昌說，中評會認為後續有深入調查的必要，已決議請選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

民眾黨不分區立委執行2年條款，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，於2月1日辭去立委職務。後續遞補6人為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀。

立法院第11屆第5會期2日上午8時開始報到，朝野黨團先前協商時達成共識，第5會期於24日正式開議。黃國昌今天陪同洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀宣誓就職暨報到，並接受媒體聯訪。

媒體報導，投入民眾黨桃園市中壢選區議員初選的媒體人毛嘉慶，遭爆涉嫌對女黨工言語騷擾，引發各界討論。

黃國昌受訪前，民眾黨中央評議委員會發表聲明指出，針對第三方檢舉民眾黨的性平爭議案，民眾黨中央評議委員會主委李偉華表示，中評會已於2日晚上召開會議，針對該案進一步討論，鑒於收到本案當事人提供的新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要。中評會決議，請民眾黨選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

黃國昌說，尊重性平、對於性騷零容忍，這是民眾黨非常重要的核心價值，相關事件已進入中評會程序，也要尊重當事人的隱私及相關法律對於當事人身分保密、保護的規定，中評會會依照法律及民眾黨相關規章進行調查跟處理。

黃國昌強調，對於性平價值的尊重及相關行為準則的要求，民眾黨會用最高標準來要求所有的從政人員。

黃國昌也提到，國民黨立法院黨團的三長已跟民眾黨立法院黨團的新任三長（總召、副總召、幹事長）見過面，但這是第一次見面，大家互相認識一下，民眾黨團明天將針對優先法案召開記者會進行說明，之後會循往例，與國民黨團三長坐下來，針對新會期優先法案交換意見，也相信在新任民眾黨團總召陳清龍的帶領下，這個會期可以繳出漂亮成績單。

陳清龍接受媒體聯訪時，針對與民進黨立委王義川的通話內容、民進黨立委蔡其昌登記參選民進黨立法院黨團總召、未來是否有可能綠白合等議題，作相關說明。

陳清龍指出，未來只要有任何福國利民的法案，大家都能坐下來談；對於民進黨團總召選舉，民眾黨團不會介入，蔡其昌能否擔任民進黨團總召，由民進黨團民主投票產生，民眾黨團會嚴格監督執政黨。