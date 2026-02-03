立院修組織法被稱「顏寬恒條款」 本人喊話：非常無奈

立委開始新會期報到，立法院在上會期院會最後一天，三讀通過「立法院組織法」修正案，外界屢傳是為國民黨立委顏寬恒的助理費案解套，事實上修法是為增加立院助理權益，但執政黨仍將之稱為「顏寬恒條款」。顏寬恒今表示，他對有心人士如此稱呼修法，感到非常無奈。

立法院在1月30日三讀通過立法院組織法修正案，明確定義立法院每年以公務預算編列立委「補助費用」，項目不限定是助理薪資，還可發專業加給、年終獎金等，新法實施日期為下一屆立委才適用。但相關修法被執政黨稱為「顏寬恒條款」，賴清德總統昨也說希望全國的民眾能夠評評理。

針對立法院組織法相關修法，顏寬恒表示，「再努力吧，再加油吧」。被問此次修法是否針對他個人，他說，「不會啊」，這是關於立法院助理所有福利跟權利，有心人故意要稱為「顏寬恒條款」，這也無可奈何，非常無奈。

記者為採訪追問，遇到樓梯台階，顏寬恒不忘提醒記者小心。