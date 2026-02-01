中央總預算延宕致災準金無法動支 黃偉哲：天災不會等預算

立法院針對115年度中央政府總預算審議延宕，造成地方政府第一、第二預備金及救災準備金合計170億元無法動支，台南市長黃偉哲說，「人民安全非草芥，天災更不會等預算」，救災經費若無法即時到位，承擔風險恐是第一線救災人員與全體人民。

南市府災防辦表示，台南市自7年來依法編列災害準備金累計已逾105億元，但近年災害規模與強度明顯擴大，地方財政已難以獨力支撐，以去年為例，台南接連遭遇0121楠西強震、7月丹娜絲風災、0728豪雨、0802豪雨及8月楊柳颱風侵襲等，雖市府編列25億災害準備金，但實際動支金額已超過40億元。

災防辦提到，去年中央另編列「丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原重建特別預算」，挹注台南超過58億元，使去年整體災害相關支出累計接近100億元。

黃偉哲強調，過去1年災害應變經費幾乎等於近8年市府災準金預算，如此龐大的救災與重建需求，若無中央即時依法支援，地方政府將難以協助災民迅速恢復正常生活，今年度中央政府總預算至今仍未通過，將嚴重影響全台社會面對重大災害的韌性。