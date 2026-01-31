聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／軍購「準時交貨」 比帳面數字重要

聯合報／ 本報記者屈彥辰
賴政府一點二五兆元軍購特別條例卡關。圖／聯合報系資料照片
賴政府一點二五兆元軍購特別條例卡關。圖／聯合報系資料照片

賴政府一點二五兆元軍購特別條例卡關，綠營狂批在野阻擋國防預算，甚至大扣紅帽。然而，有志二○二八年總統大位的台中市長盧秀燕昨一句「適當增加國防支出是必要的，但也希望能準時交貨」說法，道出在野黨及國人心聲。執政黨與其政治攻擊，不如理性看待在野訴求與版本，早日讓用人民血汗錢購買的武器裝備能準時到位。

國會審查預算絕非「阻礙」，而是防範行政權濫權的必要機制。面對涉及兆元規模、動輒耗費數代稅金的軍購案，在野黨要求釐清購買項目、武器效能、維修成本及是否符合當前不對稱作戰的需求，是天經地義的監督，也替國人把關。

在野黨認真看待軍購、國防，民眾黨團提出軍購條例版本，卻被行政院長卓榮泰批評「不倫不類」，可想見，未來若國民黨團自提版本，勢必又將遭來一番奚落。執政黨心態可議，彷彿只要打著「國安」旗號，任何預算、提案，立法院就須照單全收。民進黨將在野黨合理質疑抹紅為「賣台」，更是對民主價值的極大諷刺。

國家安全防線，靠的是實實在在抵達基地的戰機與飛彈，而非帳面上的軍購數字多龐大，或政客多會吹噓愛國敢戰之心。若付了錢卻拿不到軍備，編列再龐大的特別預算又有何用？例如指標性的F-16V戰機交機嚴重延宕，原因為何，是國人心中共同的疑問。國家安全不應成為政治鬥爭的遮羞布，更不應該是民進黨打擊在野黨的棍棒。

盧秀燕強調，國家安全至上，適當增加國防支出是必要的，但該買哪些東西、能否準時交貨等，都應該由立委審查。這是多數國人的想法與期待，也是民主國家從事軍購的正常思維。民進黨政府應理性與在野黨商議軍購預算，一味批評、抹紅，只會製造更多的朝野扞格。

軍購 國防支出 國家安全 民進黨 抹紅 戰機

延伸閱讀

盧秀燕「國安至上 適當增支出有必要」 黃健豪：國民黨當然挺國防

台中春安上緊發條！盧秀燕率萬名民力誓師 守護300萬市民過好年

影／台中母情緒不穩釀2幼子亡 盧秀燕呼籲：媒體及外界勿臆測

衛廣法修正案三讀 盧秀燕：民主國家應該捍衛媒體言論自由

相關新聞

國防支出 盧秀燕：適當增加必要的「但也盼能準時交貨」

立法院本會期前日結束，行政院版一點二五兆元軍購特別預算條例仍遭封殺。台中市長盧秀燕昨表示，國家安全至上，適當增加國防支出...

觀察站／軍購「準時交貨」 比帳面數字重要

賴政府一點二五兆元軍購特別條例卡關，綠營狂批在野阻擋國防預算，甚至大扣紅帽。然而，有志二○二八年總統大位的台中市長盧秀燕...

盧秀燕「國安至上 適當增支出有必要」 黃健豪：國民黨當然挺國防

行政院1.25兆元的軍購特別條例草案暫緩列案，民眾黨團版本的軍購特別條例草案已付委審查。台中市長盧秀燕今表示，國家安全至...

不確定比高關稅更可怕 台美關稅協定在野恐不得不同意

有國民黨立委喊出「嚴審」美台關稅協議，然美國總統川普因南韓國會未審議完成，逕自宣布調高對南韓關稅，無疑是警示。有國民黨立...

總預算續卡關 柯志恩解析僵局關鍵是行政院不依法編列執行

行政院總預算因朝野僵持未能如期進入審查程序，國民黨立委柯志恩今早表示，造成僵局的真正原因是一些已三讀通過的法案，行政院未...

賴總統批白版軍購條例付委侵犯行政權 黃國昌酸：憲法要重修

行政院日前提出1.25兆元軍購特別條例草案至今未付委，藍白在人數優勢下將民眾黨自提版本付委，封殺政院版。民眾黨主席黃國昌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。