不確定比高關稅更可怕 台美關稅協定在野恐不得不同意

有國民黨立委喊出「嚴審」美台關稅協議，然美國總統川普因南韓國會未審議完成，逕自宣布調高對南韓關稅，無疑是警示。有國民黨立委坦言，除非最後明顯喪權辱國，否則很難擋住，若國民黨沒有危機意識，就等著民進黨抹黑；也有白營高層坦言，賴清德總統以南韓例子喊話在野黨，台美協議「真的會擋不住」。

美台關稅達成共識，美對台關稅由20%降為15%，待正式協議文本送立法院審議，但執政黨先拿川普調高南韓關稅為例，喊話在野黨趕快放行；另有傳產業者私下表示，關稅不論好壞，最怕的是稅率不確定，很難做產業布局，至少稅率確定還知如何因應。

有國民黨立委說，美台關稅協定不是單純的朝野對抗，而是更高層次的台美關係。川普非常急，一方面是美國最高法院宣判結果隨時可能出爐，另一方面年底即將進行美國期中選舉，川普沒有連任壓力，完全不能用常理來推斷。

該藍委更表示，2月1日以後，白委「六出六進」，加上民眾黨前主席柯文哲最近「曖昧」的談話，藍白國會合作是否能如過去順暢也是大問號。他認為，除非最後協議結果明顯喪權辱國引眾怒，否則國民黨擔不起如美國對南韓加徵關稅的政治後果。

另一名國民黨立委說，受到對等關稅影響最大的仍是傳統產業與中小企業，近年台灣產業發展嚴重失衡，經濟榮景的背後是傳產與「中小微企業」奄奄一息，儘早確定對等關稅稅率，當然有助於企業提早因應與部署。

白營高層人士表示，仍然會要求台美貿易協議送到立法院改審查，但看美國這樣的作法，以及賴清德總統一直拿南韓例子向在野黨喊話，在野黨對台美協議「真的會擋不住」。

白營人士分析，目前台美關稅若是15%不疊加的話，傳統產業並沒有太大意見，而台積電也一直有赴美布局、擴廠的打算。在野黨只能強烈監督，送來立法院審查後也不會拖太久。